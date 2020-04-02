Доброе дело добром продолжается

Один из них – магистральный газопровод на территории Кировской области протяженностью почти 100 километров. Газ был необходим для устойчивой работы объекта по хранению и уничтожению химического оружия «Марадыковский», но попутно к нему могли подключаться и газораспределительные сети городов и поселков, обеспечивая теплом население. Для большой по территории Кировской области, располагающейся в северных широтах ,это был очень ценный подарок. Ведь областной бюджет в начале 2000-х мог выделять на газификацию всего региона чуть более 100 миллионов рублей в год, и даже в 2019-м эта статья составила всего 350 миллионов рублей. В то время как газопровод-отвод высокого давления пос. Кумены – пос. Нижнеивкино – пгт. Мирный и газораспределительная станция в пгт. Мирный обошлись в 855, 8 миллионов рублей. Средства были выделены из федерального бюджета. Понятно, что если бы не помощь Федерального управления этот уголок вятской земли ждал бы голубого топлива еще не один десяток лет.

Газопровод начали строить в 2005-м (первый сварочный шов торжественно был сварен начальником Федерального управления тогда еще генерал-лейтенантом В. П. Капашиным) в 2008-м прокладка трубы была завершена и в 2010-м газопровод сдали в эксплуатацию. К магистрали с голубым топливом быстро подключились местные коммунальные службы. Таким образом, обеспечение теплом жителей Оричевского района стало намного надежнее и комфортнее. Власти Кировской области, используя все возможности, продолжили прокладку газопровода от пгт. Мирный до г. Котельнича. И вот в конце 2019 г.газопровод высокого давления пришел и в этот населенный пункт. Его протяженность вместе с подземным переходом через р. Вятку составила 21км.

В нынешнем 2020 году начнется газификация левобережного микрорайона Затон. Как отмечают местные аналитики, природный газ пришел в Котельнич на 10 лет раньше, чем планировалось по областной программе газификации. Этому поспособствовала федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Кстати, по программе химразоружения жители Котельнича ранее были обеспечены качественной питьевой водой, в этом городе построен современный поликлинический центр. Так что в недалеком будущем 30 котельных, работающих в Котельниче на угле и мазуте и являющихся основным источником загрязнения окружающей среды, будут заменены на более экологически чистые — газовые.

Подготовлено специалистами Федерального управления и объекта «Марадыковский»