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Должен или не должен? Где и как получить информацию о наличии задолженности по налогам

В числе должников числятся 134 тысячи жителей Кировской области

Кировская Правда Новости, Общество

Накануне рассылки налоговых уведомлений по имущественным налогам физических лиц за 2019 год УФНС России по Кировской области обращает внимание плательщиков на необходимость уточнить, есть ли у них задолженность по налогу на имущество, транспортному, земельному налогам за предыдущие годы. По данным налоговых органов, в Кировской области сейчас в числе таких должников – 134 тысячи граждан. Общая сумма задолженности по имущественным налогам – 381 млн. рублей.

Важно учесть, что несвоевременная уплата налогов приводит к дополнительным расходам в виде начисления пени, издержек по суду, исполнительского сбора службы судебных приставов, а при проведении совместных акций, например, сотрудников ФССП и ГИБДД, должник может лишиться своего автомобиля.

Напоминаем, уточнить информацию о сумме задолженности либо о ее отсутствии можно несколькими способами:

  • с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России, а также портала госуслуг;
  • обратиться лично в любую налоговую инспекцию.

Уплатить образовавшуюся задолженность можно через мобильное приложение «Налоги ФЛ»; в «Личном кабинете налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России; с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России; через портал госуслуг; через платежные терминалы, банки и почтовые отделения.

Налоговые органы рекомендуют гражданам, имеющим задолженность, устранить ее в ближайшее время и не допускать возникновения новых долгов, своевременно и в полном объеме оплачивая налоги и сборы, в том числе имущественные налоги за 2019 год, уплатить которые нужно успеть до 1 декабря 2020 года.

Подробную информацию можно получить на сайте nalog.ru и по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2-222.

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Кировская Правда
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