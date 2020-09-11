Должен или не должен? Где и как получить информацию о наличии задолженности по налогам

Накануне рассылки налоговых уведомлений по имущественным налогам физических лиц за 2019 год УФНС России по Кировской области обращает внимание плательщиков на необходимость уточнить, есть ли у них задолженность по налогу на имущество, транспортному, земельному налогам за предыдущие годы. По данным налоговых органов, в Кировской области сейчас в числе таких должников – 134 тысячи граждан. Общая сумма задолженности по имущественным налогам – 381 млн. рублей.

Важно учесть, что несвоевременная уплата налогов приводит к дополнительным расходам в виде начисления пени, издержек по суду, исполнительского сбора службы судебных приставов, а при проведении совместных акций, например, сотрудников ФССП и ГИБДД, должник может лишиться своего автомобиля.

Напоминаем, уточнить информацию о сумме задолженности либо о ее отсутствии можно несколькими способами:

с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России, а также портала госуслуг;

обратиться лично в любую налоговую инспекцию.

Уплатить образовавшуюся задолженность можно через мобильное приложение «Налоги ФЛ»; в «Личном кабинете налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России; с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России; через портал госуслуг; через платежные терминалы, банки и почтовые отделения.

Налоговые органы рекомендуют гражданам, имеющим задолженность, устранить ее в ближайшее время и не допускать возникновения новых долгов, своевременно и в полном объеме оплачивая налоги и сборы, в том числе имущественные налоги за 2019 год, уплатить которые нужно успеть до 1 декабря 2020 года.

Подробную информацию можно получить на сайте nalog.ru и по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2-222.