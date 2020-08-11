Дома-интернаты: режим самоизоляции сохраняется

С 17 апреля, уже почти 4 месяца, все дома-интернаты Кировской области, а также геронтологические и стационарные отделения работают в режиме изоляции. Такое решение было принято, чтобы сохранить здоровье проживающих, так как большинство из них являются крайне уязвимыми к распространению COVID-19.

Запланировано 10 смен

На сегодняшний день в домах-интернатах, геронтологических и стационарных отделениях завершается 8-я смена изоляции проживающих и сотрудников. Сейчас уже сформирована 9-я. Как сообщает пресс-центр правительства региона, всего до середины сентября планируется 10 смен.

Начиная с 22 мая сотрудникам домов-интернатов, геронтологических и стационарных отделений, работающим в условиях изоляции, произведено более 5 тысяч стимулирующих выплат, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Из резервного фонда правительства РФ в регион на эти цели поступило 166 млн рублей, 140 млн из которых уже выплачены работникам. Если один и тот же человек отработает несколько смен, то он получит федеральную доплату за каждую смену в соответствии с занимаемой должностью.

Период продлён до 15 сентября

— Сейчас на смене в домах-интернатах, стационарных и геронтологических отделениях трудится более 800 сотрудников, где проживает свыше 4 500 человек. Каждая смена длится не менее 14 дней. Для сотрудников созданы условия проживания, организовано бесплатное питание, работники обеспечены индивидуальными средствами защиты, — рассказала министр социального развития Кировской области

Ольга Шулятьева.

Напомним, что по решению Владимира Путина период расчёта стимулирующих выплат для сотрудников, работающих в условиях изоляции, продлён до 15 сентября этого года включительно. Так, социальные и педагогические работники, средний медицинский персонал, работающие в социальном учреждении, получают 25 тысяч рублей. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составляет

40 тысяч рублей за двухнедельную смену. Для младшего персонала — 15 тысяч рублей, для технического персонала — 10 тысяч рублей.

Шахматы, кинолектории и зимний сад

Сейчас сотрудники домов-интернатов стараются сделать жизнь подопечных максимально комфортной — психологи и реабилитологи проводят различные мероприятия и занятия.

Так, проживающие в Кировском доме-интернате предпочитают проводить время на свежем воздухе. Всегда есть желающие сыграть в шашки, шахматы или бильярд. Кроме того, каждый день для них проводятся кинолектории. В доме-интернате есть зимний сад, поэтому проживающие могут там отдохнуть или заняться любимым делом — в теплице находят отдушину те, кто любит ухаживать за цветами. Любители петь и танцевать ходят на танцы или просто собираются в кружках, которые работают в доме-интернате.

Как отмечает первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, сотрудники социальных служб вместе с работниками медицинских организаций направляют все силы на нераспространение коронавирусной инфекции.