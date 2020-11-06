Дороги в Кировской области: планы на 2021-й

В рамках дорожного нацпроекта в регионе могут быть приведены в порядок ещё 170 км автодорог.

В Кировской области участники национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведут подготовку к дорожно-строительному сезону 2021 года. Перечень объектов к ремонту должен быть составлен с учётом проведения публичных слушаний, на которых местные жители должны проголосовать за приоритетность участков.

– Публичные слушания необходимы для совместной выработки концептуальных подходов к реализации дорожного нацпроекта. На них обсуждаются проблемные вопросы, ставятся задачи и намечаются планы на будущий год, – подчеркнул председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Жители Слободского уже определили улицы, которые необходимо отремонтировать в первоочередном порядке. В перечень вошли 12 участков, среди них ул. Загородная (от ул. Вятской до ул. Вятский тракт), Меховщиков, Первомайская, Вятский тракт, Лесопарковая и другие.

В городе Кирове публичные слушания пройдут на следующей неделе, 12 ноября. Сейчас ведётся сбор предложений от жителей. По информации администрации областного центра, в предварительный перечень объектов включено 100 асфальтированных дорог, среди которых кольцевая развязка на ул. Проезжей, приведение в нормативное состояние проезжей части по улицам Павла Корчагина, Проезжей, Стахановской (от ул. Чернышевского до ул. Орджоникидзе), Крупской (от съезда к стоянке у дома № 10 до Березниковского переулка), Студенческого проезда (от ул. Воровского до ул. Московской), другие участки.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, всего в 2021 году в рамках дорожного нацпроекта в нормативное состояние будет приведено более 170 км автомобильных дорог, из них 43 км – в Кировской городской агломерации и 134 км автодорог регионального или межмуниципального значения. Таким образом, увеличится доля протяжённости автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям с 32,5% до 37,2%, а доля дорог Кировской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, с 67% до 72%.