Дороги, детсады, проекты и тонны молока

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области в первые дни января 2020 года.

Пять новых молочнотоварных ферм должны появиться в регионе в наступившем году. В региональном министерстве сельского хозяйства рассказали, что общая стоимость инвестпроектов – больше 1 миллиарда рублей.

Рост производства молока составит до 20 тысяч тонн

– Строительство двух молочных ферм на 1200 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком планируется в агрофирме «Колхоз «Путь Ленина» и СПК (колхоз) «Искра», – рассказал заместитель председателя правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. – Оба сельхозпредприятия располагаются в Котельничском районе. Общий объём инвестиций составит 400 миллионов рублей.

Ещё две новые фермы появятся в Оричевском районе. Их строительство запланировали агрофирмы «Коршик» и «Адышево». Так, в Коршике должна появиться ферма на 700 коров и 900 телят (общий объём инвестиций – 290 млн рублей). В комплекс для содержания крупного рогатого скота в Адышеве будет вложено 256 млн рублей.

– Пятый животноводческий комплекс на 400 коров общим объёмом инвестиций в 65 миллионов рублей реализует агрофирма «Гордино» в Афанасьевском районе. После выхода на проектную мощность производство молока здесь составит 2200 тонн в год, – отметил Алексей Алексеевич. – В общей сложности пять новых объектов в регионе увеличат производство молока на 20 тысяч тонн в год, что позволит нам нарастить объёмы по области.

Вятка – в числе регионов, выполняющих обязательства вовремя

Намечено на 2020 год и продолжение активного строительства детских садов в регионе. Два крупных дошкольных учреждения должны появиться в городах Кирово-Чепецке и Котельниче. Кроме того, стройки идут в Фалёнках, Мурашах, Оричах и Советске.

Как отметили в правительстве региона, все новые детсады будут соответствовать требованиям времени – их оснастят современными средствами обучения и воспитания. Особое внимание при строительстве уделят вопросам здоровья и безопасности будущих воспитанников.

Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов напомнил, что большое строительство стало возможно благодаря реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин» в рамках нацпроекта «Демография».

– Взаимодействие с Министерством просвещения РФ позволило региону получить средства на строительство детских садов, – подчеркнул Дмитрий Александрович. – В 2019 году было приложено максимум усилий для того, чтобы сдать объекты вовремя. По итогам года нам есть чем гордиться. Особая благодарность застройщикам, так как некоторые объекты возводились в максимально короткие сроки, благодаря чему регион смог войти в список субъектов, которые вовремя выполняют взятые на себя обязательства.

Срок предоставления ежемесячной выплаты увеличен

Ещё одна важная новость для кировских мам и пап. С 1 января 2020 года в регионе увеличился срок предоставления ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребёнка. Если раньше ежемесячная выплата предоставлялась до достижения ребёнком полутора лет, то начиная с 1 января этого года выплата осуществляется до трёх лет.

Кроме того, с нового года этой мерой поддержки могут воспользоваться ещё больше семей, проживающих в Кировской области. Так, сейчас среднедушевой доход при установлении права на ежемесячную выплату увеличился с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Кировской области за II квартал года, предшествующего году обращения, то есть 22 108 рублей.

Для того чтобы понять, имеет ли семья право на выплату при рождении (усыновлении) первого ребёнка, необходимо взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, затем разделить её на 12, а далее разделить на количество членов семьи, включая рождённого или усыновлённого ребёнка. Если полученная величина меньше 22 108 рублей в 2020 году, то можно подавать заявление на ежемесячную выплату. Заявление и необходимые документы необходимо подавать в орган социальной защиты населения по месту жительства либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

– Если день рождения ребёнка приходится на выходной или праздничный день, за предоставлением ежемесячной выплаты необходимо обратиться в первый рабочий день после выходного. В этом случае ежемесячная выплата будет назначена со дня исполнения ребёнку возраста один год и до достижения им возраста полутора лет. А если обратиться с заявлением позже, то ежемесячная выплата будет назначена со дня обращения, – пояснила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева.

Отремонтируют 134,6 км дорог

Также в 2020 году в Кировской области продолжится реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего будет отремонтировано 134,6 км участков, из которых 80,6 км дорог регионального и межмуниципального значения, а 54 км – Кировской городской агломерации.

Запланированный общий объём финансирования равен 2,4 млрд рублей, в том числе 680 млн рублей из федерального дорожного фонда.

Интересно, что в 2020 году дорожники планируют применить при ремонте дорог чёрный щебень.

– Согласно нацпроекту новые технологии и материалы должны быть применены на 10% числа контрактов, – пояснили в областном дорожном комитете. – При этом в 2019 году в Кировской области новые технологии и материалы применялись на 80% контрактов. Использовался щебёночно-мастичный асфальтобетон с применением битума на полимерной основе, лента БРИТ-А. Благодаря таким материалам увеличивается срок службы дорожного покрытия, повышается его устойчивость к колееобразованию при высоких и низких температурах. В 2020 году к вышеперечисленным материалам планируем добавить выравнивающий слой в виде чёрного щебня, который позволит равномерно распределять нагрузку от транспорта на основание дорожной одежды.

Чёрный щебень будет использован на трассах с наиболее интенсивным движением, где вероятность образования колейности особенно высока. Уже известно, что в их число войдут участки автомобильных дорог Киров – Малмыж – Вятские Поляны, Киров – Советск – Яранск и Яранск – Кикнур – Нижегородская область.

Число заявок на участие в ППМИ выросло

И ещё о планах на 2020-й. В региональном министерстве социального развития подвели предварительные итоги конкурсного отбора на участие в проекте поддержки местных инициатив–2020. Всего муниципалитетами было сформировано 495 заявок. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Основной рост произошёл за счёт увеличения количества инициатив городских жителей. Их поступило сразу на 40% больше. У жителей растёт интерес к преобразованию городской среды, они хотят участвовать в обсуждениях и принятии решений по улучшению территорий проживания.

– Всего в рамках ППМИ-2020 сформировано 168 инициатив в городском конкурсе, 277 – в поселенческом, 49 – в районном конкурсе и 1 в конкурсе инициатив садоводческих товариществ, – сообщила министр соцразвития Ольга Шулятьева. – Для участия в проекте по поддержке местных инициатив-2020 летом 2019 года прошло свыше 500 собраний, конференций и опросов жителей Кировской области, решения которых легли в основу конкурсных заявок.

Число финалистов – тех, кто будет допущен к конкурсу, станет известно в январе. Сейчас завершается проверка заявок на соответствие требованиям конкурса.