Дороги по нацпроекту: отремонтировано более 123 км

Как сообщили в министерстве транспорта Кировской области, работы по укладке асфальтобетона в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе завершены. Сейчас подрядчики укрепляют обочины и выполняют работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Завершить этот комплекс работ планируется до конца ноября.

Как напоминает пресс-центр правительства, в этом году работы велись на 124 объектах, на 112 из которых – по приведению в нормативное состояние участков дорог. В первоочередном порядке ремонт проводился на улицах, ведущих к социально значимым объектам, к мемориальным зонам, и на улицах, которые носят имена героев войны либо названы в честь ключевых событий 1941-1945 годов.

В настоящий момент введено в эксплуатацию 103 объекта, отремонтировано 123,2 км дорог. Сейчас все участники проекта ведут подготовку к дорожным работам 2021 года: до конца ноября должны пройти публичные слушания по отбору участков дорог.