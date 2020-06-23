Дорожные работы идут с опережением графика

Нацпроект БКАД: этим летом в регионе приведут в порядок участки, которые не ремонтировались почти 30 лет.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин на пресс-конференции сообщил о планах региона увеличить объёмы ремонта дорог и мостов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Александр Анатольевич отметил, что в порядок будут приведены в том числе и участки, которые не ремонтировались в течение трёх десятилетий. Также председатель правительства обратил внимание на обновление асфальтового покрытия Театральной площади и на новые подходы к работе: вместе с дорогами меняется и то, что их окружает. Так, у отремонтированных трасс запланирована установка тематических знаков с интересной исторической информацией.

Сколько километров дорог отремонтируют в этом году?

Как рассказал Александр Чурин, всего в 2020-м году планируется отремонтировать почти 140 километров дорог, будут проведены работы по обеспечению безопасности дорожного движения на 37 местах концентрации ДТП в Кировской области.

Общий объём финансирования на реализацию проекта в этом году превысит 2,5 млрд рублей. Это на 400 млн рублей больше, чем в 2019 году. В настоящее время все основные мероприятия, реализуемые в рамках БКАД, законтрактованы. Из 89 объектов уже выполнены работы на 18 участках в Кирове, сейчас ведутся работы на 52 объектах.

Когда планируется закончить работы в рамках проекта?

— В июле мы планируем завершить работы по БКАД, — отметил Александр Чурин. — Так как мы идём с опережением графика, мы обратились в министерство транспорта РФ с просьбой выделить региону дополнительные средства, чтобы до октября выполнить ещё ряд работ на улицах Кирова, Слободского и Кирово-Чепецка.

Кроме того, планируется нарастить объемы ремонта мостов. Соответствующая заявка также направлена в федеральный центр. Сейчас на федеральном уровне ведётся формирование программы, после чего ожидается доведение до регионов дополнительного финансирования.

В настоящее время капитальный ремонт ведётся на пяти мостах в Кировской области.

Какие дороги – в приоритете по проведению ремонта-2020?

— Приоритет был отдан улицам, ведущим к социально значимым объектам, мемориальным зонам, улицам, названным в честь Дня Победы или героев войны, а также участкам с наиболее интенсивным движением, — рассказал министр транспорта региона Николай Соколов.

По его словам, опыт прошлого года позволил лучше организовать работу в этом году. Уже к новому году у каждого участника проекта были определены планируемые к ремонту объекты.

Как осуществляется контроль за работой?

При министерстве транспорта Кировской области создана рабочая группа по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные автодороги», которая осуществляла контроль, начиная с подготовительных работ.

— Осуществлялся серьёзный контроль по отбору подрядных организаций на выполнение работ, — отметил Николай Соколов. — В результате первые контракты были заключены уже 4 февраля, к середине марта было заключено 90% контрактов, а последний контракт на основные объекты заключен 20 апреля. Благодаря этому нам удалось начать ремонт дорог сразу же после схода снега.

Кстати, по состоянию на 1 июня 2020 года выполнено работ на общую сумму более 453,5 млн рублей, что на 95% больше чем приходилось на эту же дату в прошлом году.

Какие современные технологии используются при проведении работ?

При ремонте наиболее загруженных участков для устройства верхнего слоя в регионе применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-16), разработанный по новым стандартам. По словам председателя правительства региона, это позволить увеличить срок службы асфальтобетона.

Как соблюдается конкуренция при заключении контрактов?

Особое внимание со стороны правительства и министерства уделяется обеспечению конкуренции при заключении государственных и муниципальных контрактов. В настоящее время под контролем минтранса находятся закупки в части установки пунктов весогабаритного контроля. Такие системы позволят упорядочить движение большегрузов (и защитить от разрушения уже отремонтированные участки дорог).

— Конкурс на установку пунктов весогабаритного контроля вызвал большой интерес у потенциальных исполнителей, — отметил министр транспорта. — С учётом поступивших в рамках конкурса вопросов по техническому заданию было принято решение ещё раз рассмотреть техническую документацию, чтобы предотвратить любую, даже самую маленькую, возможность ограничения конкуренции на рынке, но при этом обеспечить качественное и своевременное исполнение контракта, — пояснил министр.

Как идут дорожные работы в областном центре?

По словам главы администрации г.Кирова Дмитрия Осипова, в этом году в рамках нацпроекта в городе будет отремонтировано 62 объекта. Кроме того, ведётся работа по обследованию гарантийных участков, отремонтированных в прошлых годах. На 172 двух объектах уже были выявлены замечания, подрядным организациям направлены претензионные письма с требованием устранить недостатки. На сегодняшний день на 85 участков гарантийные обязательства исполнены, остальные участки в работе.

В цифрах

В этом году объёмы дорожных работ выше, чем в 2019-м. За 2,55 млрд рублей планируется привести в нормативное состояние 137 км автодорог, в 2019 году было выделено 2,14 млрд рублей и отремонтировано 117 км автодорог. Количество объектов 2019 года составляло 56, в 2020 году – 89 объектов: 65 – в городе Кирове, пять в Кирово-Чепецке, 12 – в Слободском и семь на региональной сети.

Фото Александра ПАПЫРИНА