О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 21 по 27 февраля.

Губернатор Игорь Васильев побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Василия Попова в Сунском районе и поздравил его с предстоящей 75­й годовщиной Великой Победы.

Ветеран – губернатору: о моментах прошлого

В рамках акции «В центре внимания – район» (подробнее о ней – на 3-й стр. номера) глава региона вручил Василию Ильичу юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

– Достойная награда – достойному человеку, – отметил губернатор и пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Василию Попову – 88 лет. Во время встречи с Игорем Владимировичем он поделился своими воспоминаниями о моментах прошлого: военных и послевоенных годах, на которые выпало немало испытаний. Так, с 1951-го по 1954 год Попов служил рядовым в оперативном полку войск Министерства государственной безопасности, который боролся с остатками банд украинских националистов.

– Однажды меня и ещё пятерых сослуживцев отправили в засаду следить за врагом, – рассказал Василий Ильич. – После трёх суток, проведённых в засаде, мы вышли в посёлок на его поиски. С нами была собака, которая и спасла нам жизнь – она первая услышала, откуда идёт неприятель. В ходе начавшейся операции нам удалось ликвидировать противника…

В послевоенное время Василий Ильич трудился слесарем, создал семью. С 2011 года ветеран получает социальные услуги на дому в Сунском отделе Межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения в Нолинском районе и с благодарностью отзывается о социальном работнике.

Кроме того, в 2014 году Василию Ильичу предоставлена мера соцподдержки по обеспечению жильём за счёт средств федерального бюджета.

Для сохранения исторической памяти

О приближающейся 75-й годовщине Победы говорили и на координационном комитете по предоставлению грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. В начале недели в российской столице подвели итоги первого конкурса 2020 года по выбору финалистов.

Многие получившие поддержку инициативы так или иначе направлены на сохранение исторической памяти. Всего таких проектов в масштабах всей страны – 314, общая сумма грантов составила 763 млн рублей.

На конкурсе были достойно представлены и кировчане. Как прокомментировал вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, на участие в первом конкурсе Фонда президентских грантов в этом году от региона подано 94 заявки, до независимой экспертизы был допущен 91 вятский проект, 19 из которых признаны победителями.

– По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов общая сумма гранта для региона составила более 26,9 млн рублей, – отметил Плитко.

«Кормить детей нашими, местными, продуктами»

В правительстве Кировской области на минувшей неделе продолжалась работа по организации бесплатного горячего питания школьников с 1-го по 4-й класс. Как сообщил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, повышенное внимание уделяется как школам со своими столовыми, так и учебным заведениям, в которых организацией питания занимаются сторонние организации. При этом последним помещения и оборудование предоставляются по договорам безвозмездного пользования. Одним из наиболее крупных на сегодняшний день арендаторов является райпо.

– Это социально важная структура, которая обеспечивает устойчивую жизнь на селе и которая должна помочь выполнить поручение Президента РФ – привлекать к организации питания детей в школах местных товаропроизводителей, – отметил Дмитрий Курдюмов. – Министерству сельского хозяйства и продовольствия необходимо проработать этот вопрос: составить продовольственную карту, чтобы кормить детей нашими, местными, продуктами.

Кроме того, Дмитрий Курдюмов призвал обратить внимание на размещение буфетов в школах. Нередко эти торговые точки продают различные снеки, предлагая детям перекусы, весьма далёкие от принципов полезного питания.

– Дети, реагируя на такие соблазны, попросту не дойдут до горячего бесплатного обеда. Это формирование плохих привычек, а не здорового питания, поэтому такие буфеты должны быть максимально удалены от столовых и не располагаться по пути следования ребёнка на обед, – заметил первый зампред.

Что касается стоимости одного горячего обеда (первое и второе, а также напиток), то, по данным проведённого анализа, в разных районах она варьируется. Ценообразование и поставки продуктов питания местных производителей будут тщательно проанализированы и учтены в каждой школе при организации горячего питания.

Патрули против лесных пожаров

Ещё одна актуальная для регионального правительства тема – подготовка к пожароопасному сезону, который обычно начинается сразу после схода снега. Этому вопросу было посвящено заседание комиссии, которое состоялось под председательством губернатора Игоря Васильева.

Участниками мероприятия было отмечено, что для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории региона создано 21 подразделение противопожарной службы субъекта Российской Федерации. Их общая численность составляет 377 специалистов.

Стоит отметить, что работа подразделений даёт результаты: благодаря проведённым мероприятиям личному составу пожарных частей в 2019 году удалось спасти 55 человек, а также материальных ценностей и имущества на сумму более 171,8 млн рублей.

При этом, по словам начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Константина Бармина, основной причиной природных пожаров в 2019 году являлось нарушение требований пожарной безопасности при посещении лесов гражданами.

Сейчас разрабатываются графики патрулирования территорий в местах массового отдыха людей, в населённых пунктах, садоводствах, в летних оздоровительных лагерях, расположенных на территориях, прилегающих к лесным массивам и подверженных угрозе перехода природных и лесных пожаров.

Благодарность от Александра Маслякова

И о новостях культурной жизни. Губернатор региона Игорь Васильев, председатель правительства Александр Чурин и министр спорта и молодёжной политики Анна Альминова встретились с представителями команды КВН «Вятка» – Дмитрием Бушуевым и Никитой Труновым.

Звёзды вятского Клуба выполнили приятную миссию: за поддержку движения КВН губернатору Игорю Васильеву было вручено благодарственное письмо от имени Александра Маслякова.

Также на встрече в областном правительстве подвели итоги участия кировской команды на международном фестивале команд КВН «КиВиН – 2020» в Сочи и обсудили планы на 2020 год. Как рассказали кавээнщики, фестиваль в Сочи объединил около 500 коллективов из России и стран зарубежья. По итогам участия кировская команда «Мяу-Мяу» прошла во второй тур, попав в число 100 лучших команд, а также стала одной из четырёх команд, вошедших в телевизионную Первую лигу «ТТО АМиК» в Уфе. Ещё одним важным итогом поездки в Сочи стало назначение Дмитрия Бушуева продюсером всех официальных лиг КВН в России.

– В этом году кировчан ждёт немало интересных событий, – рассказали губернатору Никита Трунов и Дмитрий Бушуев.

Так, фестиваль «Лига Вятки» уже в марте соберёт более 20 команд из России и ближнего зарубежья – Украины (Донецк) и Казахстана. Кроме того, в конце марта Киров станет центром КВН в Приволжском федеральном округе («Лига Поволжья»).