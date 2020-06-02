Основная задача ресурса — обеспечение наглядности и максимальной прозрачности деятельности областного правительства по решению вопросов незавершённых объектов и восстановления прав участников долевого строительства.

На сайте «Достроим вместе» собраны данные обо всех объектах незавершённого строительства в области. При этом для удобства информация представлена как в виде таблиц, так и в виде подробной карты. По каждому объекту можно открыть блок-схему решения текущих вопросов. Для наглядности жёлтым цветом здесь отмечен этап, который сейчас непосредственно в работе, зелёным — этапы, которые успешно завершены, а серым — этапы, которые предстоит пройти. Все элементы на блок-схеме интерактивны, по каждому объекту разработана персональная схема решения проблемы: На карте по каждому объекту отражены основные характеристики, помещены фотографии, разработан раздел «Новости».

Реализован и функционал «личного кабинета», где любой участник долевого строительства может оперативно получить ответы на интересующие его вопросы.

— Самая лучшая новость, которая может появиться на этом ресурсе, это информация следующего содержания: «Работы по всем объектам завершены». И рядом, на снимках, — довольные лица и министра строительства, и тех граждан, участников долевого строительства, чьи права восстановлены, — заметил на презентации информационного ресурса «Достроим вместе» глава региона Игорь Васильев. — Мы все должны это прекрасно помнить. Ведь люди заплатили за свои квартиры немалые деньги, а затем столкнулись с действиями недобросовестных застройщиков: На сегодня у нас уже есть успешный опыт завершения строительства домов, которые давно ждали. Есть, к сожалению, и не очень успешные вопросы, но их продолжаем решать. В любом случае я хотел бы ещё раз сказать о том, что у нас работа правительства всегда и во всём прозрачна. И этот ресурс сделан для людей, которые вместе с нами преодолевают немалые трудности. Чтобы наша работа была видна, чтобы люди могли вносить в нее свои коррективы: Ещё раз подчеркну: наша цель вовсе не в том, чтобы создать информационный ресурс, которым можно затем бесконечно наслаждаться, развивать и усовершенствовать его. Ресурс «Достроим вместе» предназначен для одного: как можно скорее решить проблемы объектов незавершённого строительства. И для этого он должен быть удобным, функциональным и всем понятным. С обратной связью…

Разработку портала вели специалисты Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления, подведомственного министерству информационных технологий и связи.