Доступ к мобильной связи получат ещё 20 тысяч жителей региона

До конца 2020 года доступ к мобильной связи и высокоскоростному интернету получат ещё около 20 тысяч жителей отдалённых и малочисленных сёл и деревень Кировской области. Это станет возможным благодаря использованию инфраструктуры, построенной в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».

Новшество коснётся 46 населённых пунктов, в которых живут от 250 до 500 жителей. На протяжении предыдущих пяти лет в рамках проекта по устранению цифрового неравенства точки доступа Wi­Fi были созданы почти в 150 аналогичных поселениях. В 2020 году проект будет завершён.

– Проект поддержан губернатором Кировской области Игорем Васильевым и реализуется при участии ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС». Технические работы по подключению в населённых пунктах уже начались, о результатах сможем рассказать, как только будут не просто завершены подключения, но и получены необходимые для предоставления услуг связи разрешительные документы, – уточнил министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх.

Министр подчеркнул, что реализация проекта ведётся без привлечения бюджетных средств, за счёт операторов связи. Заявленные технические решения имеют относительно невысокую стоимость и помогут внедрить услуги мобильной связи в поселениях, где строительство базовых станций экономически нецелесообразно.

Как стало известно, сейчас операторы связи рассматривают возможность подключения к своим услугам ещё около двух десятков населённых пунктов.

Справка

На сегодняшний день все 113 населённых пунктов региона с численностью населения свыше 1000 человек обеспечены услугами голосовой мобильной связи.

Процент охвата услугами голосовой связи в населённых пунктах с количеством жителей от 500 до 1000 и от 250 до 500 составляет ет 92,3 и 73,6 процента соответственно.