Дымковские барышни появились в московском метро

В Московском метрополитене пустили поезд с вагоном, украшенным в стиле вятской «дымки».

Сам поезд — тематический, он весь посвящён народным художественным промыслам — дымковской игрушке, скопинской керамике, тверской вышивке, палехской миниатюре и другим. На бортах его пяти вагонов — красочные изображения хорошо узнаваемых брендов регионов: глиняные барышни из Вятки, золотное шитьё из Торжка, художественное оружие из Кизляра, бело-синие гжельские кувшины и многое другое.

В салонах — познавательная информация об истории народных промыслов, их умельцах и многом другом. Как рассказали в пресс-службе Московского метрополитена, с помощью QR-кодов, размещённых в вагонах, пассажиры смогут узнать о ключевых особенностях каждого из представленных промыслов.

Весь проект затеян для того, чтобы рассказать жителям и гостям столицы о культурной самобытности и традициях регионов России. Стоит зайти в этот замечательный поезд — и погрузишься в богатый мир народных художественных промыслов страны. Нужно лишь попасть на Арбатско-Покровскую линию, по которой курсирует необычный состав.

— Это моя ветка метрополитена, — рассказала Татьяна Мякишева, живущая в Москве, но не теряющая связи с малой родиной — Кировом. — Для меня такой вагон с вятской «дымкой» — это частичка родины. Горжусь историей родного края, уважаю кировских мастериц, которые сохраняют и развивают этот красивый древний промысел.

Поезд будет курсировать в течение полугода. Проект реализуется совместно с Роспатентом и Ассоциацией «Народные художественные промыслы России». Предполагается, что, помимо знакомства миллионов пассажиров с культурным достоянием регионов, он будет способствовать развитию внутреннего туризма.

Ольга ФИЛЁВА