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Дымковский узор признали лучшим украшением городской среды

Кировский проект «Раскрасим город в «дымку» получил первое место в номинации «Городская среда» по итогам международной недели моды Matryoshka fashion week. Мероприятие проходило в Нижнем Новгороде и собрало лидеров модной индустрии, руководителей предприятий лёгкой промышленности, дизайнеров и т. д.

Ольга Гилязева Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Экспертами конкурса выступили преподаватели Британской высшей школы дизайна, а также Наташа Барбье, президент Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьеров, ведущая программы «Идеальный ремонт» на Первом канале.

Как рассказал в соцсетях автор проекта, руководитель Клуба маркетологов Кировской области Алексей Обжерин, это уже пятая награда «пропагандистов дымковского стиля». С 2013 года участники Клуба маркетологов на общественных началах раскрашивают не самые презентабельные здания областного центра в жизнерадостные цвета, превращая их в арт-объекты и меняя таким образом восприятие Кирова как промышленного города, делая его уникальным, ярким и гостеприимным. Специалисты создают дизайн объекта, волонтёры помогают подготовить его поверхность, альпинисты наносят рисунок.

Дымковский узор признали лучшим украшением городской среды

– Мы стараемся взглянуть под новым углом на традиционные народные промыслы и найти для них новый формат. Всё это создаёт позитивные эмоции у жителей, актуализирует гордость за родной край, – говорит Алексей Обжерин.

Кировчане отреагировали на очередное общественное признание проекта. «Респект!», «Супер!», «Радуюсь за вас и за наш город» – такие комментарии они оставляют в соцсетях. Правда, не всем кировчанам дома, раскрашенные под «дымку», по душе. Это – кич, считают противники проекта. Впрочем, многие бывшие оппоненты, по словам Алексея Обжерина, уже смягчили свою позицию.

В планах Клуба маркетологов – отремонтировать южный вход в парк имени С.М. Кирова. Он уже оформлен под «дымку», но рисунок требует обновления. Клуб ищет спонсоров.

Есть мнение

Тихон Ломакин, г. Нижний Новгород:

– Меня очень порадовала новость о том, что дома – «дымковские игрушки» были отмечены наградой. Помнится, и я сам, когда впервые увидел их, приятно удивился. Меня всегда вводил в некоторую депрессию советский «типовой» стиль.
Несмотря на то, что у нас очень многонациональное и мультикультурное государство, внешне это практически незаметно. Не поэтому ли теперь мы так любим хвалить европейские города с их аутентичным обликом и говорить, как там уютно, красиво и приятно? А ведь в нашей стране немало старинных городов, с красивой архитектурой и со своей душой.
Дома, раскрашенные в стиле «дымки», действительно оживили город; многие жители других регионов связали дымковскую игрушку с городом, откуда она родом. Это не может не радовать, и, с моей точки зрения, это очень неплохой шаг к созданию туристического бренда города Кирова.

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Ольга Гилязева

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