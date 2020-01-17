Дымковский узор признали лучшим украшением городской среды

Кировский проект «Раскрасим город в «дымку» получил первое место в номинации «Городская среда» по итогам международной недели моды Matryoshka fashion week. Мероприятие проходило в Нижнем Новгороде и собрало лидеров модной индустрии, руководителей предприятий лёгкой промышленности, дизайнеров и т. д.

Экспертами конкурса выступили преподаватели Британской высшей школы дизайна, а также Наташа Барбье, президент Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьеров, ведущая программы «Идеальный ремонт» на Первом канале.

Как рассказал в соцсетях автор проекта, руководитель Клуба маркетологов Кировской области Алексей Обжерин, это уже пятая награда «пропагандистов дымковского стиля». С 2013 года участники Клуба маркетологов на общественных началах раскрашивают не самые презентабельные здания областного центра в жизнерадостные цвета, превращая их в арт-объекты и меняя таким образом восприятие Кирова как промышленного города, делая его уникальным, ярким и гостеприимным. Специалисты создают дизайн объекта, волонтёры помогают подготовить его поверхность, альпинисты наносят рисунок.

– Мы стараемся взглянуть под новым углом на традиционные народные промыслы и найти для них новый формат. Всё это создаёт позитивные эмоции у жителей, актуализирует гордость за родной край, – говорит Алексей Обжерин.

Кировчане отреагировали на очередное общественное признание проекта. «Респект!», «Супер!», «Радуюсь за вас и за наш город» – такие комментарии они оставляют в соцсетях. Правда, не всем кировчанам дома, раскрашенные под «дымку», по душе. Это – кич, считают противники проекта. Впрочем, многие бывшие оппоненты, по словам Алексея Обжерина, уже смягчили свою позицию.

В планах Клуба маркетологов – отремонтировать южный вход в парк имени С.М. Кирова. Он уже оформлен под «дымку», но рисунок требует обновления. Клуб ищет спонсоров.

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Тихон Ломакин, г. Нижний Новгород: