Дымковский узор признали лучшим украшением городской среды

Экспертами конкурса выступили преподаватели Британской высшей школы дизайна, а также Наташа Барбье, президент Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьеров, ведущая программы «Идеальный ремонт» на Первом канале.
Как рассказал в соцсетях автор проекта, руководитель Клуба маркетологов Кировской области Алексей Обжерин, это уже пятая награда «пропагандистов дымковского стиля». С 2013 года участники Клуба маркетологов на общественных началах раскрашивают не самые презентабельные здания областного центра в жизнерадостные цвета, превращая их в арт-объекты и меняя таким образом восприятие Кирова как промышленного города, делая его уникальным, ярким и гостеприимным. Специалисты создают дизайн объекта, волонтёры помогают подготовить его поверхность, альпинисты наносят рисунок.
– Мы стараемся взглянуть под новым углом на традиционные народные промыслы и найти для них новый формат. Всё это создаёт позитивные эмоции у жителей, актуализирует гордость за родной край, – говорит Алексей Обжерин.
Кировчане отреагировали на очередное общественное признание проекта. «Респект!», «Супер!», «Радуюсь за вас и за наш город» – такие комментарии они оставляют в соцсетях. Правда, не всем кировчанам дома, раскрашенные под «дымку», по душе. Это – кич, считают противники проекта. Впрочем, многие бывшие оппоненты, по словам Алексея Обжерина, уже смягчили свою позицию.
В планах Клуба маркетологов – отремонтировать южный вход в парк имени С.М. Кирова. Он уже оформлен под «дымку», но рисунок требует обновления. Клуб ищет спонсоров.
Есть мнение
Тихон Ломакин, г. Нижний Новгород:
– Меня очень порадовала новость о том, что дома – «дымковские игрушки» были отмечены наградой. Помнится, и я сам, когда впервые увидел их, приятно удивился. Меня всегда вводил в некоторую депрессию советский «типовой» стиль.
Несмотря на то, что у нас очень многонациональное и мультикультурное государство, внешне это практически незаметно. Не поэтому ли теперь мы так любим хвалить европейские города с их аутентичным обликом и говорить, как там уютно, красиво и приятно? А ведь в нашей стране немало старинных городов, с красивой архитектурой и со своей душой.
Дома, раскрашенные в стиле «дымки», действительно оживили город; многие жители других регионов связали дымковскую игрушку с городом, откуда она родом. Это не может не радовать, и, с моей точки зрения, это очень неплохой шаг к созданию туристического бренда города Кирова.