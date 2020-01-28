Евгений Ланцов о «Механике памяти»

В конце января Кировский драматический театр совместно с Вятским государственным университетом запускает художественно-­просветительский проект «Механика памяти» (16+). Подробнее о нём рассказывает художественный руководитель драмтеатра Евгений Ланцов.

– «Механика памяти» – звучит интересно. Ещё интереснее узнать, что стало точкой отсчёта проекта?

– Сегодня как на государственном уровне, так и на личном, происходят, как мне кажется, следующие процессы: идёт осознание, осмысление советского периода нашей страны в контексте отечественной истории, «встраивание» советского периода со всеми его великолепными достижениями и человеческими трагедиями в историю России как её неотъемлемой и логической части. Это витает в воздухе.

– Тогда насколько проект оригинален?

– У нас нет задачи изобретать велосипед. Я считаю, нам, людям театра, необходимо быть просто интересными современному зрителю, уметь увлечь его темой, проблематикой, выразительными средствами, помочь ему включиться, начать чувствовать и мыслить.

– Расскажите о том, что заслуживает наибольшего внимания?

– Я рекомендую всё: эскиз спектакля «Говорит Москва» (16+) по пьесе Юлии Поспеловой в постановке Захара Пантелеева (публика увидит эпоху 1920–1930 гг. сквозь призму восприятия дочери-подростка первого лица государства – Светланы Аллилуевой), лекцию доктора филологических наук, профессора ВятГУ Нины Осиповой «Маяковский: последний бунтарь и романтик» (16+) (лекция предваряет моноспектакль «Живой Маяковский» (16+); эскиз спектакля «Дело Кирова» (16+) в постановке автора пьесы, театроведа Александра Вислова.

– Ваше личное отношение к героям проекта? Кто для вас Маяковский, Киров? Что в конечном итоге хотите сказать?

– Я с большим интересом и большой любовью отношусь буквально к любому герою нашей истории. Мне, как служителю театра, интересен контекст, обстоятельства, в которых так или иначе проявляется человеческая сущность. Если человек – злодей, то почему, каким образом он им стал? Если он добр и милосерден, то почему он таков? Я ищу ответы на эти вопросы и хочу, чтобы они звучали перед зрителями.

– Выбранные темы неоднозначны. Не боитесь слишком бурных эмоций и столкновений, скажем, после показа эскиза о Кирове?

– Я придерживаюсь такой точки зрения: театр должен быть вне политики и политических оценок, наши задачи – просветительские. И если кто-либо сочтёт возможным использовать исторические личности в своих целях, то это будет на их совести. Наш театр, впрочем, как и город, носит имя Кирова, поэтому не вижу препятствия для рассмотрения этой фигуры с высоты истории. Скажу больше: всем своим содержанием наша история взывает к примирению, и театр должен служить этой цели – примирению общества с былым и настоящим.

Записала Ольга ШУКЛИНА­-ЮРЛОВА