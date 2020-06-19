Евгения Кострикова: дочь Кирова, бравшая Берлин

О дочери С.М.Кирова нас попросила рассказать читательница «КП» Людмила Безденежных. Она написала, что сама выросла в Уржуме, а потому интересуется судьбой людей, близких Сергею Мироновичу…

Итак, несмотря на героическую судьбу Евгении Сергеевны Костриковой, в советской прессе о ней не сообщали. Лишь в конце 1980-х с биографии женщины сняли гриф «Секретно». О том, что у Кирова была дочь, поведала (неожиданно для многих исследователей) газета «Красная звезда».

В публикации рассказывалось, что Евгения Сергеевна – не просто дочь трибуна, но и прославленная танкистка, участница Великой Отечественной. На фронт ушла медсестрой, а День Победы встретила в качестве командира танковой роты.

Удивительно, но во время войны девушке довелось освобождать город, названный в честь её отца: Кировоград на Украине.

Сама Евгения родилась во Владикавказе, в 1921-м. Её мама была первой супругой революционера. Увы, вскоре после рождения дочери женщина заболела и умерла. Девочка воспитывалась в специальной школе для «особенных детей». Здесь её одноклассниками стали, в частности, испанские дети, эвакуированные в СССР после мятежа генерала Франко.

Женя Кострикова любила спорт, лошадей и книги про удивительные приключения. У неё были большие планы на жизнь. В 14 лет начала вести дневник, который позже сгорел в подбитом танке.

В 1941-м дочь С.М.Кирова ушла на фронт, закончив трёхмесячные курсы медицинской сестры. Прошла сражения под Москвой и Сталинградом, участвовала в боях на Курской дуге. Помощь бойцам оказывала под страшным ураганным огнём. Под Курском спасла жизни 27 танкистов, некоторых из которых вытаскивала из охваченных огнём боевых машин. За это Кострикова была награждена орденом Красной Звезды.

В 1944 году Евгения Сергеевна окончила ускоренный курс танкового училища. Возглавляла танковый взвод, затем – танковую роту. Весной 1945-го танки Костриковой в составе 5-го гвардейского механизированного корпуса форсировали Одер, Нейсе и к 30 апреля 1945 года вышли к юго-восточной окраине Берлина. 5 мая её боевые машины были выведены из участия в Берлинской операции и направлены на освобождение Праги. Боевой путь 24-летняя Евгения Кострикова завершила в Чехословакии.

После демобилизации она жила в Москве. В последние годы была домохозяйкой. С журналистами не общалась. Впрочем, однажды о девушке выходила статья в американской прессе. В 1945-м её личностью заинтересовалась Элла Винтер из США, которая подготовила очерк под названием «Дочь Кирова».