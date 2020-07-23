Европейские каникулы – в Кирове: почему бы и да?

Считаете, что отдых в России уступает европейским каникулам? Давайте посмотрим на путешествия по-новому!

Именно так поступили кировчанки Юлия Дроздовская и Анастасия Лимонова. В условиях пандемии они организовали фотопроект «Открой мир заново: нестандартные фото в стандартных местах».

— Рабочие будни и бешеный ритм зачастую не дают коллегам возможности узнать друг друга ближе, найти точки соприкосновения интересов, общие увлечения и хобби. Но у нас совместное обсуждение планов корпоративных мероприятий, поиск фишек и вдохновения для съёмок привели к созданию творческого тандема, — рассказали Юлия и Анастасия, сотрудники отеля Four Elements Kirov.

Девушки решили показать, что в Кирове есть много интересных мест и объектов, взглянув на которые с необычного ракурса, можно получить оригинальные кадры, яркие образы и незабываемые эмоции.

Фотопроект отсылает зрителей к шести локациям, расположенным в разных частях земного шара. Возможно, добраться туда в ближайшее время не представится возможным, но креативные кировчанки приглашают всех желающих в это путешествие, не покидая пределов областной столицы.

Вот маршруты, ради которых стоит сорваться и отправиться в путь: сегодня Париж и Диснейлэнд, завтра Голливудская аллея славы, в ближайший уикенд — дождливый Лондон и велопрогулки по улочкам Амстердама, а завершается это фотопутешествие в жарком Египте. Звучит неплохо? Посмотрите, как это выглядит в исполнении креативных кировчанок.

— Мы вдохновлялись в первую очередь родным городом, его улицами и парками, старой и новой архитектурой, — сообщили они.

Необычные здания, аттракционы и другие достопримечательности стали теми самыми локациями, ради которых многие едут за границу. Взгляд талантливых фотографов помогает увидеть необычное в привычном.