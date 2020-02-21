Едем в Суну!

«Суна - это где рыжики?» - спросит заезжий турист. Летом - да. А зимой здесь много снега, горные лыжи и баня ждут тех, кто предпочитает дивану активный отдых на свежем воздухе. Поехали в Суну!

Но по пути в этот посёлок заглянем сначала в прекрасное старинное село Ошеть. Это изюминка Сунского района, родовое поместье священнослужителей и художников Васнецовых. Вода в местном Исаковском ключе богата серебром. В старину ею крестили детей, освящали дома и скот.

Позднее место оказалось заброшенным, но несколько лет назад здесь снова вырыли жёлоб, по которому побежала вода, сделали купель, установили часовню. Сегодня сюда едут люди, чтобы набрать целебной воды. Говорят, прикоснувшись к ней, почувствуешь, какая она чистая и светлая. Здесь же можно устроить пикничок в беседке, построенной около источника.

Есть в Ошети и древняя липа, которую Васнецовы посадили в конце XVIII века. Можно обнять её, потом зайти в Спасскую церковь и увидеть старинную роспись. Четыре поколения Васнецовых вкладывали силы и душу в строительство храма. По отзывам, редкое по красоте сооружение.

Кстати, несколько лет назад народный артист России Алексей Булдаков посетил Ошеть. Корни семьи главного экранного генерала страны оказались здесь: отец его родился в этих местах. К приезду известного актёра местный краевед восстановил его генеалогию и даже нашёл родство семейства Булдаковых с художниками Васнецовыми. «Масса впечатлений! Оказывается, я в родстве с великими художниками, я увидел церковь, где крестился мой отец», — сказал глубоко тронутый пережитым артист.

Здесь же, в селе, находятся экоусадьба и сыроварня «Ошеть» Светланы и Эдуарда Шиловых. Будучи городскими жителями, они приехали сюда из Кирова десять лет назад и остались жить. Вместе с Сунским отделом культуры организовали туристический маршрут «Васнецовские тропинки», выложили дорожки, облагородили место дома Васнецовых, липу и святой Исаковский источник. Вложили средства и установили памятники священнослужителям Васнецовым и святому Михаилу Тихоницкому. А ещё построили сыроварню и начали варить крафтовые сыры по альпийским технологиям, причём учились этому в Италии.

Вам предложат прогуляться по сыроварне, попробовать разные сорта сыра, которые сделаны из натурального коровьего молока и носят название «Васнецовъ». По выходным по предварительной записи тут проводят гастрономические туры, которые длятся около пяти часов: с дегустацией сыров, мастер-классом по варке сыра. Кроме того, вы пройдёте с экскурсией по селу, после чего сможете лично пожарить сыр на мангале, выпить согревающий глинтвейн и съесть настоящий деревенский обед. Кстати, для гостей тут построили большой дом, где могут жить до 20 человек, со всеми удобствами и большой верандой с панорамными видами на бескрайние вятские увалы. Сюда можно приезжать на отдых в выходные или в отпуске.

Хотите покататься на лыжах, ватрушках и снегоходе, а летом — на велосипеде? Без проблем! В экоусадьбе есть всё необходимое снаряжение, а ещё — русская банька на дровах. Каждые выходные в эти места в 73 километрах от Кирова приезжают туристы, чтобы зарядиться энергией, ощутить спокойствие и благодать и провести отпуск или выходные в экологически чистом уголке природы.

Наконец вот она, Суна. В посёлке можно увидеть церковь, которую называют «одним из девяти чудес Сунского района». Строили её с 1754-го по 1830 год на месте двух стоявших здесь прежде ветхих церквушек. Приход Вознесенской церкви в те времена составлял 81 селение! Храм и сейчас действующий.

Прикоснуться к интересному прошлому можно и в местном историко-краеведческом музее. Он хранит коллекцию орудий крестьянского труда, промыслов и ремёсел: гончарные изделия, коллекции домотканых изделий и льняных тканей, богатую коллекцию фотографий. Посетители вспоминают увиденные берестяную трость XIX века, тканный из соломы коврик, костяную вилку, роговой гребень и многое другое.

Ну а мы отправляемся по Суне дальше, на Монастырскую гору, с которой обожают кататься спортсмены и любители. Сюда приезжают даже отметить семейное торжество.

— Годовщину свадьбы мы с Вовкой решили отпраздновать в Суне. Это была самая замечательная наша годовщина. Я впервые встала на сноуборд, — рассказывает Юлия Ионушайте из Кирова. — Меня поставили меня на доску, показали задний кант, передний, поворот и сказали, что рано или поздно всё получится, если практиковать. Сноуборд сначала кажется бешеной лошадью, на которой ты скачешь. Но, когда раз спустилась, два, стало так классно. Ощущение, что ты летишь над землёй. Восторг полный! А ещё я давно не видела столько людей с головы до ног в снегу, но совершенно счастливых!

Ну что, прокатимся за счастьем в Суну?