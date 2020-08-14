Единая транспортная компания может быть создана в 2021 году

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 7 по 13 августа.

Новой формой привлечения инвесторов в районы Кировской области может стать программа «Вятский гектар». Предполагается, что её участники будут получать земельные участки для создания и развития собственного сельского хозяйства.

Чтобы на село пришли инвестиции

О разработке программы на минувшей неделе в радиоинтервью сообщил председатель регионального правительства Александр Чурин.

— Наша область очень богата: у нас есть земли, леса, есть все необходимые возможности для развития различных видов бизнеса, — подчеркнул Александр Анатольевич. — Для наибольшего эффекта сегодня мы планируем пересмотреть систему поддержки агропромышленного комплекса, пересмотреть те методы, которые используются для стимулирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. Необходимо определить сферы и отрасли, которые нуждаются в поддержке и необходимы для развития области. Нам нужно создавать высококвалифицированные рабочие места, отрасли производства с высокой добавочной стоимостью.

Наряду с «Вятским гектаром» в развитии территорий должно помочь и создание единой транспортной компании Кировской области. Эта работа, по словам председателя правительства региона, находится в завершающей стадии.

— Мы провели переговоры с производителями автобусов, с финансовыми институтами, которые финансируют приобретение техники в лизинг, проанализировали потребность в обновлении автопарка, — сообщил Александр Чурин. — Часть автобусов будет на газомоторном топливе, поэтому планируем строить газомоторные заправки.

Ориентировочно единая транспортная компания будет создана в 2021 году.

Вятка вошла в программу поддержки внутреннего туризма

Создание транспортной компании важно как для жителей, так и для гостей региона. На днях стало известно: Кировская область вошла в федеральную программу по поддержке внутреннего туризма. Теперь российские путешественники смогут получить возврат от 5 до 15 тыс. рублей, потраченных в поездке, в том числе и за знакомство с достопримечательностями вятского края.

Программа стартует 21 августа (ровно в ноль часов, ноль минут по московскому времени) и продлится до конца дня 28 августа. В течение недели можно будет приобрести путешествия по стране (оплатив гостиницы и туры) на август-декабрь 2020 года и получить возврат части потраченных средств.

Программа ориентирована не только на организованных туристов, пользующихся услугами туроператоров, но и на тех, кто путешествует самостоятельно. Сумма компенсации зависит от стоимости тура или гостиницы. Условием является период проживания не менее четырех ночей. Также важно оплатить выбранный пакетный тур картой «Мир». Кстати, на Вятке о своём участии в программе на сегодняшний день заявили туроператор «Вездеход», гостиницы Four Elements Kirov и «Постоялый двор».

Родились в Вятской губернии…

В Чехии найдены останки солдат из Кировской области, воевавших там в годы Великой Отечественной войны. Согласно архивным документам это уроженцы города Вятки и Вятской губернии (сегодняшних Даровского, Шабалинского, Котельничского, Подосиновского, Свечинского, Кикнурского районов).

Так, гвардии красноармеец Василий Александрович Краев, родившийся в 1912 году в Котельниче, погиб 15 апреля 1945 года. Первичное место захоронения — город Говорани, Чешская Республика. Рядовой Игнатий Никифорович Березин родился в 1906 году в Вятке, погиб 25 апреля 1945 года, похоронен в деревне Слатина Чешской Республики. Николай Иванович Филёв погиб 3 мая 1945 года. Первичное место захоронения — город Брно.

Память о воинах увековечена на мемориальных плитах в городе Брно Южноморавского края Чешской Республики. Как рассказали в пресс-центре правительства Кировской области, родственники погибших солдат и офицеров Красной Армии могут обратиться в представительство Министерства обороны Российской Федерации и получить официальную информацию о месте захоронения своих близких, а также о порядке его посещения.

«Надёжный тыл»

В Кировской области тем временем продолжаются мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, сотрудники Центрального госархива участвуют в реализации проекта «Надёжный тыл». Он предполагает установку мемориальных досок (их будет 18) на зданиях, ставших в годы войны местом размещения эвакуированных предприятий, учреждений, организаций из регионов Советского Союза, охваченных военными действиями.

Сейчас сотрудники архива составляют реестр таких зданий.

— Благодаря проекту «Надёжный тыл» мы сохраним историческую память о деятельности эвакуированных в Кировскую область важных заводов и больших культурных учреждений, — сказала министр культуры региона Татьяна Мазур. — Среди них — Коломенский машиностроительный завод имени В.В. Куйбышева, Ленинградский Государственный Большой драматический театр имени А.М. Горького, завод № 266 имени Лепсе Наркомата авиационной промышленности СССР и другие. Работая в тылу, они внесли свой весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

В Белой Холунице будут создавать приложения для Android

В рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году в городе Белая Холуница откроется первый центр цифрового образования детей «IT-куб». Он будет структурным подразделением Кировского физико-математического лицея.

В «IT-кубе» дети смогут получить актуальные и востребованные знания. Например, в рамках направления «Мобильная разработка» школьники научатся создавать приложения для платформы Android.

Создатели проекта «IT-куб» отмечают, что проект объединит компании-лидеры IТ-рынка, опытных наставников, а также начинающих разработчиков в возрасте от 7 до 18 лет. В центрах будет создан качественно новый уровень материально-технического оснащения. Из федерального бюджета на закупку современных высокопроизводительных компьютеров и мощных графических станций для создания виртуальной реальности в центр, расположенный в Белой Холунице, выделено порядка 13 млн рублей.

В настоящее время идёт ремонт помещений в специально выделенном здании для размещения там центра «IT-куб». В нём планируют обучать около 400 школьников. На первом этапе это будут юные жители Белохолуницкого района. В планах центра — привлечение к занятиям школьников Слободского, Омутнинского, Верхнекамского и Нагорского районов.

Когда звучит «Николай Рубинштейн», душа радуется

В рамках другого нацпроекта — «Культура» — в Кирсинскую детскую школу искусств поступили новые музыкальные инструменты. Это важное событие, ведь, как отмечают педагоги, с момента основания школы, а это было почти 60 лет назад, обновления здесь практически не было, и многие инструменты давно вышли из строя.

Теперь приобретены два пианино, 12 скрипок, звуковое оборудование, интерактивная доска, ноутбуки, телевизор и методическая литература. В ближайшее время в школу поступят восемь баянов и один аккордеон. Уже звучит в стенах школы и новый рояль «Николай Рубинштейн».

— Это замечательный инструмент, — поделилась своими впечатлениями преподаватель школы Людмила Кропачева. — Его звучание — ровное, корректное, чистое. Душа радуется!

Как напоминает пресс-центр правительства региона, в текущем году в рамках нацпроекта учебным заведениям области выделено более 30 млн рублей. Их потратят на переоснащение школ Кирова, Нолинска, Омутнинска, Яранска.

И о подготовке к зиме

И ещё одна актуальная тема недели — подготовка к предстоящему зимнему сезону и связанные с этим многочисленные «раскопки» на территории города Кирова. Данные работы уже вызвали недовольство жителей областного центра, которым приходится проводить время в дорожных пробках.

Как сообщил председатель правительства Александр Чурин, теплоснабжающей компании поручено привлекать к восстановлению дорожного полотна тех подрядчиков, которые ранее ремонтировали участок в рамках нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». Таким образом, качество дорожного полотна останется высоким, сохранятся гарантийные обязательства на отремонтированный участок. Также ресурсоснабжающие организации ежегодно призывают синхронизировать работы с дорожниками, чтобы избежать проведения повторных работ на одних и тех же участках.

Фото Александра ПАПЫРИНА