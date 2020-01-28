Ежегодный студенческий бал посвятили 75-летию Победы

В Кировском драматическом театре прошёл ежегодный студенческий бал – подарок к Дню студента самым успешным и талантливым учащимся образовательных учреждений города Кирова и Кировской области. Приглашение на мероприятие получают студенты, отличившиеся в науке, культуре, спорте, общественной или творческой деятельности.

Все платья – в стиле 1940­х

В празднике приняли участие более 200 человек. Студентов поздравил губернатор Игорь Васильев. Глава региона напомнил, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому мероприятие получило название «Бал Победы».

– Победа в те годы ковалась на фронте и в тылу личным ежедневным подвигом советских людей. Большинство из тех ребят были вашими ровесниками, на их долю выпали тяготы войны. Мы будем помнить подвиг наших предков в те страшные годы, извлекать уроки истории и делать всё, чтобы над нашими головами было мирное небо, – напомнил глава региона об освободительной войне народов СССР.

Игорь Васильев подчеркнул, что будущее нашего города, региона и всей страны – в руках сегодняшних студентов, новаторов нашего общества. Губернатор призвал ребят создавать новые идеи и проекты, совершать научные открытия, достигать новых спортивных высот.

– Мы в свою очередь постараемся сделать всё, чтобы жизнь молодёжи и студентов в нашем регионе была максимально насыщенной, интересной и безопасной, – отметил глава Кировской области.

В этом году в танцевальной программе бала были вальс, танго и кадриль. Юноши надели форму советских солдат, девушки – платья в стиле сороковых. Весь вечер звучали песни военных лет, а в меню гостей была традиционная полевая каша. Кроме того, о прошлом страны студентам в стенах драмтеатра напомнили экспозиции, посвящённые событиям той войны.

Ещё один подарок от организаторов

– Для меня участие в мероприятии, приуроченном к 75-летию Победы, – большая ответственность и почётная миссия одновременно. Это не просто крупное событие для студентов, это дань памяти тем, кто отдал жизни ради нас, ради нашей свободы. Уникальная возможность молодёжи погрузиться в атмосферу того времени, когда любовь к своей стране была превыше собственной жизни, – сказала Екатерина Расторгуева, студентка второго курса ВятГУ, член молодёжного правительства Кировской области.

На бал пригласили и студентов из зарубежных стран, которые учатся в Кирове. Молодые люди поделились впечатлениями от мероприятия с пресс-центром правительства региона.

– Мы восхищаемся патриотизмом кировчан и россиян в целом. Их любовью к истории своего народа, той гордостью, которую они испытывают за подвиг своих дедов. Несомненно, нужно беречь память тех страшных лет, о которых мы узнали, приехав в вашу страну, – отметили иностранные студенты.

В завершение бала ребят ждал ещё один подарок от организаторов – фейерверк на главной площади города. Праздник организовал студенческий совет образовательных организаций профессионального образования г. Кирова при поддержке регионального министерства спорта и молодёжной политики, а также городской администрации.