Елена Данюшенкова: «Появится спрос на путешествия – будет и предложение»

Какие перспективы у кировской индустрии гостеприимства? Об этом наш разговор с Еленой Данюшенковой, директором Центра развития туризма Кировской области. Центр является подведомственным учреждением областного министерства спорта и молодёжной политики и курирует вопросы въездного и внутреннего туризма в регионе.

— Елена Владимировна, как вы оцениваете состояние туристской отрасли сегодня? Как она пережила острый период пандемии, и чего ей ждать в ближайшее время?

— В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 количество туристов на территории региона резко снизилось, туристский бизнес по всей России, да и в мире, находится в сложной ситуации. По прогнозам Федерального агентства по туризму, которые давались ещё в марте, выездной туристский поток на летний сезон 2020 года сократится приблизительно на 60 процентов, по въездному туризму снижение составит порядка 30 процентов. Свои реальные потери туриндустрия будет подсчитывать позже.

Сегодня на территории нашего региона открылись музеи и библиотеки, работают гостиницы, но ещё продолжает действовать ряд ограничений, установленных правительством Кировской области. Туристская сфера не функционирует в полном объёме: закрыты кафе (кроме уличных) и рестораны, авиасообщение не восстановлено полностью, действует процедура 14-дневной самоизоляции для въезжающих на территорию Кировской области. Как только ограничения, связанные с пандемией, будут сняты, субъекты турбизнеса довольно быстро начнут выходить из кризиса. Появится спрос – предложение не заставит себя ждать.

— Есть ли представители отрасли, которые не пережили пандемию?

— На данный момент коллективные средства размещения в регионе функционируют на минимуме своих мощностей ввиду наличия региональных ограничений и объективного отсутствия туристского потока. Санатории Кировской области с медицинской лицензией уже могут принимать постояльцев. Информации о сокращении числа гостиниц, отелей, санаториев у нас нет. Не сократилось и число туроператоров. Все работают и ждут гостей, как только будет возможность полноценно открыть двери для их приёма.

— Многие эксперты заявляют о том, что после пандемии вырастет спрос на внутренний туризм. Каково ваше мнение?

— Федеральные эксперты в сфере туризма действительно радуют нас прогнозами по повышению спроса на внутренний туризм. Кировская область готова к встрече гостей. Третьего июня областной Центр развития туризма в необычном для этого мероприятия онлайн-формате провёл открытие летнего туристического сезона – 2020. В рамках межрегионального форума был организован флешмоб #ПутешествуйПоВятке. Музеи, парки отдыха и развлечений, спорткомплексы, рестораны и отели Кировской области рассказали о своих предложениях.

Однако ситуация с пандемией не имеет прямых аналогов в краткосрочной исторической перспективе, поэтому делать качественную экономическую оценку в сфере туризма и строить грамотные прогнозы по отрасли на данный момент затруднительно. Безусловно, необходимы время на восстановление и возврат интереса и возможностей у потенциальных потребителей к активным путешествиям. По прогнозам федеральных экспертов, в этом сезоне наибольшим спросом будут пользоваться одно- и двухдневные маршруты с короткой логистикой, увеличится число самостоятельных туристов, путешествующих на автомобиле.

— Значит ли это, что вырастет конкуренция между местными туроператорами?

— Игроки туристского бизнеса в регионе довольно корректно заняли свои ниши на рынке и не состоят в жёсткой конкуренции, предлагая въездному туристу широкий спектр интересных и разноплановых турпродуктов. На каждое сформированное предложение имеется вполне прогнозируемый и понятный спрос, у каждого регионального туроператора, площадки, кафе, тематического музея есть своя аудитория. Другое дело, что крупному бизнесу выживать всегда легче, он, как правило, обладает определённой «подушкой безопасности». По той же причине крупные компании совершенно точно будут способны восстановиться быстрее.

— Какие меры поддержки со стороны государства будут оказаны отрасли туризма в нашем регионе?

— Безусловно, туристская отрасль, как наиболее пострадавшая от распространения коронавирусной инфекции и последствий, связанных с этим, является предметом повышенного внимания и в масштабах всей страны, и на уровне руководства региона. Что касается мер поддержки турбизнеса, то они являются достаточно разносторонними и предлагаются как на общероссийском, так и на местном уровнях. Обо всех федеральных мерах поддержки и порядке их получения можно узнать на сайте Ростуризма. Относительно форм региональной поддержки бизнеса в сфере туризма подробная информация представлена на портале мойбизнес.43.

Наш центр, со своей стороны, оказывает консультационную, методическую, организационную поддержку. Во время периода самоизоляции наши сотрудники разработали и провели онлайн-серию обучающих мастер-классов, а также онлайн-конференцию с участием крупных федеральных спикеров, которые рассказали представителям туриндустрии об инструментах продвижения территорий в современных условиях.

Сейчас министерство спорта и молодёжной политики объявило региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Мы приглашаем специалистов участвовать в этом крупном состязании профессионального мастерства. Здесь можно усовершенствовать свои знания и навыки, обменяться опытом с коллегами, узнать свежие тренды и получить новый импульс в своей работе, чтобы сделать отдых туристов в нашем регионе ещё более комфортным и познавательным.

Кстати, в 2019 году Кировская область впервые выступила с инициативой провести региональный этап этого конкурса, и это стало важным шагом для дальнейшего развития сферы туризма в регионе. По итогам участия во всероссийском финале экскурсовод музея дымковской игрушки Мария Шишкина стала призёром этого очень значимого федерального конкурса. Надеемся, что в этом году специалисты кировской индустрии гостеприимства также покажут максимум того, на что они способны.