Елена Кустовая: «Работа на объектах культурного наследия – высокая ответственность»

С 2020 года добровольцев будут привлекать к сохранению объектов культурного наследия. Перечень работ, которыми они смогут заниматься, определило Правительство РФ.

В частности, речь идёт о благоустройстве территории, ремонте и других работах, за исключением реставрации особо ценных элементов. Привлечение волонтёров в эту сферу должно ускорить развитие в ней добровольчества, а заодно расширить поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Как это может быть осуществлено на практике? Об этом наш разговор с руководителем проекта «Том Сойер Фест» на Вятке», преподавателем ВятГУ Еленой Кустовой.

– Действительно, в конце 2019 года вышло Постановление Правительства РФ за № 1828 об особенностях участия добровольцев в работах по сохранению объектов культурного наследия. Это долгожданный для волонтёрских организаций документ, поскольку он впервые определил перечень работ, которые могут выполнять волонтёры на этих объектах. Прежде чем принять закон, необходимо было найти экспериментальную площадку для его апробации. Ей стал казанский фестиваль «Том Сойер Фест», координаторы которого рассказывали о своей деятельности на добровольческом форуме в Кирове в конце прошлого года.

Согласно постановлению волонтёрам разрешается выполнять ремонтные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии объекта, а также работы по приспособлению объекта для современного использования, в том числе по инженерным системам и оборудованию.

Исключением являются элементы и особенности объектов, которые составляют предмет их охраны. Это относится, в частности, к декоративным элементам: лепнине, резьбе и прочему. Также прописаны работы по благоустройству территории объекта культурного наследия, которыми волонтёры могли заниматься и до этого закона. Очень важно, что, хотя деятельность волонтёров и ограничена, она не прописана досконально.

Это оставляет некоторую свободу действий.

– На ваш взгляд, какие проблемы могут ожидать добровольцев на этом поприще?

– Необходимо понимать, что даже с новым законом ремонт объектов культурного наследия силами волонтёров – это сложный и длительный процесс, к которому нужно готовиться не меньше года. В первую очередь необходимо подготовить через лицензированные фирмы проектную документацию, а также целый комплекс иных бумаг, требующий согласований. Для проведения самих работ добавится ещё список волонтёров.

Согласно новому закону добровольческая организация или иной организатор добровольческой деятельности должны работать на основании договора с подрядчиком, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

В Кирове, к сожалению, практически нет организаций, имеющих лицензию как на проектную деятельность, так и на выполнение работ на этих объектах. Да и не каждая из лицензированных фирм согласится курировать волонтёров. Дальше встаёт вопрос о волонтёрской организации, с которой подрядчик должен заключить договор. Можно предположить, что в качестве организатора добровольческой (волонтёрской) деятельности могут выступить некоммерческая организация, местный центр волонтёров или даже физическое лицо.

В идеале необходимы специальные курсы для волонтёров, работающих на объектах культурного наследия. Подобный опыт уже есть в ряде городов. В частности, школа волонтёров проводится на протяжении нескольких лет на базе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Москве.

Реставрационные курсы проводят фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», «Общее дело», отдельные вузы. Речь идёт в первую очередь о практических методиках и навыках. Подобное обучение не только повысит качество работ, но и доверие к работе волонтёров.

– Есть ли у самих волонтёров желание браться за такие сложные объекты?

– К сожалению, многие старые здания, особенно деревянные, признанные объектами культурного наследия, сегодня находятся в аварийном состоянии. Ни у граждан, ни в бюджете муниципалитетов на их ремонт нет средств, поэтому они обречены на медленное умирание. В такой ситуации волонтёры могут спасти хотя бы отдельные, наиболее интересные из этих зданий, которыми никто не планирует заниматься в ближайшие годы.

Безусловно, работать на объектах культурного наследия – это высокая ответственность для волонтёров. И здесь очень важной была бы поддержка подобных проектов и инициатив по сохранению исторической среды со стороны местной администрации и бизнеса.

– Что в планах «Том Сойер Феста» на Вятке в 2020 году?

– В январе мы уже собирались с нашими ребятами-волонтёрами, обсуждали варианты домов для ремонта на этот год. В приоритете – одно-, двухэтажные деревянные и полукаменные здания до 1917 года постройки.

Особое внимание – к домам с наличниками, которые сегодня можно перечесть по пальцам. При выборе дома играют роль несколько факторов: его состояние, историческая и художественная значимость, а также заинтересованность местных жителей. Если есть активные жильцы, готовые не только улучшить свой дом, но и лично поучаствовать в фестивале, могут найти нас в группе «ВКонтакте» (группа «Том Сойер Фест» на Вятке»). Мы готовы рассмотреть различные варианты.

В наших планах также продолжать субботники около объектов культурного наследия, которые мы активно проводили в 2019 году. Приглашаем всех неравнодушных к истории старой Вятки принять участие в фестивале. Мы планируем начать в мае и активно провести его в летние месяцы. Это не только возможность поработать руками, освоить новые для себя навыки, но и пообщаться с интересными людьми, приобщиться к истории старой Вятки. Будем всем рады!

Фото предоставлены Еленой КУСТОВОЙ