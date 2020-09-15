Елена Одинцова: «Зачем нужен театр, если это будет онлайн-театр?»

В Кировском театре кукол — новый директор. Больше месяца назад на этот пост была назначена известная актриса и режиссёр Кировского областного драмтеатра Елена Одинцова. В интервью для «КП» Елена Николаевна рассказала о планах на новом рабочем месте, об истории своих взаимоотношений с «кукольными» постановками и о том, насколько лёгким для неё оказалась смена деятельности:

— Не жалко было расставаться с актёрской работой?

— Пока не успеваю пожалеть. Но могу сказать, что для меня новая работа кардинальной сменой деятельности не стала. Я продолжаю заниматься театром, просто «захожу в него через другую дверь»: узнаю вещи, о которых раньше не знала в таких подробностях. А может, не знала вообще.

В должности директора я работаю полтора месяца. Дел много. Любой театр — очень сложный организм. Здесь есть место и администрированию, и финансовым вопросам, и творческим задачам, и производственному процессу, который идёт в театральных мастерских…

Конечно, чтобы стать директором, я оставила работу актрисы. Но моя профессия осталась со мной. Если я умею играть и ставить спектакли, то это никуда не денется. У меня достаточно большой театральный опыт, я была актрисой и режиссёром, председателем профсоюзного комитета, членом художественного совета, входила в правление Кировского отделения Союза театральных деятелей России, принимала участие во всех больших проектах Кировского областного драматического театра, включая фестивали, праздники и юбилеи. Как я сейчас осознанно понимаю, меня всегда интересовало театральное дело во всех его аспектах, а не только нюансы, касающиеся актёрской профессии.

— Глядя на сегодняшнюю афишу театра кукол, можете сказать, какие спектакли и постановки по каким произведениям вам хотелось бы добавить?

— У нас есть творческая команда, есть главный режиссёр — Наталия Викторовна Красильникова. Вопросы репертуара, отслеживания интересных произведений и тенденций в развитии театров кукол (как российских, так и мировых) — прерогатива главного режиссёра. Или его должностные обязанности — называйте, как хотите.

Я всегда с интересом и любопытством выслушаю все предложения главного режиссёра.

При этом, конечно, я посмотрю по возможности весь репертуар, когда мы начнём играть. Это важно для того, чтобы понимать, куда мы движемся, какие перспективы развития есть у нашего театра.

— Вы помните, как сами ходили в кукольный театр в детстве? Какие постановки помните до сих пор?

— Сейчас я вас очень удивлю, но в детстве я в кукольный театр не ходила вообще.

У меня родители — педагоги: папа работал в музыкальной школе, мама — в средней общеобразовательной. Мама очень любила оперетту и свои классы регулярно водила в музыкальный театр. Поэтому и моё первое воспоминание, связанное с театром, это посещение нашего музыкального Красноярского театра оперетты. А первые ассоциации с театром: занавес, оркестр в яме, музыка…

Потом, когда я повзрослела, уже сама начала посещать Красноярский театр юного зрителя, драматический театр имени Пушкина, гастроли приезжих театров. А кукольный театр прошёл мимо меня. Вот такие интересные петли делает судьба: то, что не успел узнать в детстве, странным образом возвращается в твою жизнь потом.

— Как вы относитесь к тому, что в кукольных театрах всё чаще ставят спектакли не только для детей, но и для их мам и пап?

— Не думаю, что мы должны подменять собой «взрослые» театры. Потому что театр кукол работает традиционно как театр для детей. Но и ограничивать себя и нашего зрителя в возможностях мы тоже не можем. Оптимальный вариант: спектакли для семейного просмотра, такие, которые будут интересны и детям, и взрослым, истории, которые смогут потом обсудить родители со своими детьми. О сложном с детьми нужно говорить просто, доступным театральным языком. Это вообще наивысшая форма искусства — высокая простота. Такая, как простота пушкинского стиха. Такая, как знаменитая формула Константина Сергеевича Станиславского — «Проще, легче, выше, веселее». Кстати, тому же Константину Сергеевичу принадлежит высказывание, что для детей нужно писать так же, как для взрослых, только ещё лучше.

Но я не исключаю и поиска новой аудитории, и в этом же заинтересована Наталия Красильникова, наш главный режиссёр. Поэтому в репертуаре театра появился спектакль «Гоголь. СПб» (16+). Его поставил известный режиссёр из Белоруссии Александр Янушкевич, неоднократный номинант на «Золотую маску» и лауреат этой премии за лучший спектакль в театре кукол 2016 года.

Мы открыты и новому театральному языку и экспериментам.

— Что кировский театр кукол приготовил для зрителей в новом сезоне?

— Как государственный театр, мы планируем свою работу на год. Нынешней зимой был выпущен спектакль «Гоголь. СПб», я о нём уже упоминала, спектакль был показан всего два раза, после чего началась история с пандемией, самоизоляцией и прочими «прелестями» високосного года. Как только нам разрешили репетировать, Наталия Красильникова довела до генеральных прогонов и сдачи спектакль «Крошечка-хаврошечка» (0+). Мы готовы показать его уже в сентябре.

Кроме того, сейчас активно репетируется спектакль «Морские приключения» (0+). Это так называемый «бэби-спектакль», постановка для самых-самых маленьких. Дети могут быть годовалыми, двухгодовалыми: Премьера также состоится в конце сентября.

Но и это не всё. В этом году мы должны поставить ещё два спектакля — «Умная собачка Соня» (0+) и «Умка» (0+). Сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь будут очень насыщенными для театра. Если всё получится, то положа руку на сердце я скажу, что мы — молодцы.

— В этом году театру кукол — 85 лет. Какие сюрпризы приготовлены к этой дате?

— Празднование юбилея театра мы решили совместить с традиционным фестивалем «Вятка — город детства». Последние два года он несколько меняет формат. Ранее фестиваль был конкурсным, проводился среди театров кукол. На данный момент учредителями фестиваля являются министерство культуры Кировской области и Кировское отделение СТД РФ. Перед организаторами ставятся более широкие задачи.

Театральный фестиваль планируется как фестиваль-лаборатория спектаклей для детей с участием различных театров, не только кукольных. Проведение фестиваля-лаборатории мы наметили на 12-15 ноября. Зрителей ждёт интересная программа. Своё согласие на участие в фестивале в рамках гастролей с помощью федерального центра поддержки гастрольной деятельности дали Российский государственный академический молодёжный театр (г. Москва, руководитель — народный артист РФ А. Бородин) и Московский детский театр теней (художественный руководитель — заслуженный художник РФ В. Платонов). На фестивальную программу, посвящённую 85-летию Кировского театра кукол имени А.Н. Афанасьева, приедут со своими спектаклями театры кукол из городов Перми, Владимира, Кургана, Кстово, Московский областной театр кукол, Театр кукол Республики Саха (Якутия): Мы надеемся увидеть в афише фестиваля и спектакли для детей наших областных театров: театра на Спасской и Кировского областного драматического театра…

Если всё, что задумали, мы сумеем осуществить и никакие обстоятельства нам не помешают, то я без преувеличения скажу, что это будет очень большое событие в культурной жизни нашего города и региона.

— В сентябре театр возвращается к показам спектаклей. Что изменится?

— В организации работы театра мы руководствуемся исключительно рекомендациями Роспотребнадзора и постановлением правительства Кировской области. Санитайзеры на входе и в туалетных комнатах, бесконтактное измерение температуры всех сотрудников, маски, перчатки для тех, кто работает с публикой, — всё это мы обеспечим.

Дистанция между сидящими в зале в сентябре будет составлять не менее 1 метра, за исключением членов одной семьи или людей, проживающих вместе. Родители и ребёнок будут сидеть вместе. Никто никого не разлучит, не надо этого бояться. Но справа и слева соседние места будут закрыты для продажи. Если переводить на язык вместимости зала, то он будет заполняться примерно на 50 процентов.

Я надеюсь, что те, кто театр любит, смогут потерпеть данные ограничения и понять, что они продиктованы исключительно заботой о нашем и вашем здоровье. Всё это, конечно, временные меры.

— А как насчёт гастролей? Планируете поездки?

— Наш театр, как и почти все театры страны, участвует в программе «Большие гастроли» для региональных театров. У нас были запланированы обменные выступления с Нижегородским театром кукол. Гастроли должны были состояться в апреле. По понятным причинам всё перенеслось. Затем сроки были перенесены ещё раз. Но вот сейчас все согласования прошли: в конце ноября, если всё будет хорошо, к нам приедут нижегородцы со своими спектаклями, а мы выступим на их сцене.

— Весной многие учреждения культуры опробовали работу в онлайн-режиме. У кировского театра кукол появились наработки в этом плане?

— У театра были онлайн-проекты, которые организовывала творческая команда главного режиссёра и артистов театра. Помимо этого были в Сети и показы спектаклей в рамках федерального проекта «Большие гастроли — онлайн». В принципе, театр, конечно, пробовал «дистанционные» формы.

Хотя выскажу своё мнение: зачем нужен театр, если это будет «онлайн-театр»?

Интернет-присутствие как некая дополнительная форма, конечно, необходимо. Мы от этого никуда не денемся. Продвижение театра через группы в социальных сетях, через трансляции, сайт театра, использование всех информационных ресурсов интернета — всё это необходимо сегодня… Но настоящий театр это не заменит. Иначе это будет не театр.

Посмотрите, как люди массово развлекаются в Сети, это какой-то дурной и бесконечный «театр-онлайн», каждый сам себе режиссёр и актёр, практически у каждого человека есть камера в телефоне, вот все и снимают да выкладывают свои придумки, кто во что горазд. Там ли место профессиональному театру?

Театр — это живой контакт человека с человеком. Обмен живой энергией.

В этом его сила, чудо и бессмертие. Сколько раз его уже хоронили: то кино должно было вытеснить театр, то телевидение, теперь интернет. Но он жив. И верю, что будет жить. Театр — это некая особая форма жизни.

Через театр мы пытаемся осмыслить себя, этот мир, понять, кто мы и зачем мы на этом свете. Театр и есть сама жизнь.