«Если сегодня мы сплотимся и будем соблюдать все меры, эффект наступит через семь дней»

О шести локализованных очагах заражения коронавирусом на территории региона стало известно в минувшую пятницу. Четыре из них находятся в областном центре.

Первый из очагов — стационар больницы скорой медицинской помощи, во втором терапевтическом отделении которого новая коронавирусная инфекция была обнаружена у пациента. В ходе лечения у мужчины поднялась температура, в связи с чем он был обследован на наличие коронавируса.

После выявления случая заражения незамедлительно обследовали на COVID-19 всех медработников и пациентов учреждения. Положительный результат был обнаружен более чем у 40 человек, сейчас все они находятся в инфекционных госпиталях.

Второй очаг коронавируса (17 случаев CODVID-19) выявлен на крупном производственном предприятии областного центра. Руководству было выдано предписание Роспотребнадзора о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. На производстве проведена дезинфекция силами специализированной организации.

Ещё одна вспышка коронавируса зафиксирована на предприятии ПАО «Газпром» в Малмыжском районе, где выявлен 91 случай заражения COVID-19 (52 рабочих и 39 — семейный контакт).

Также очаг выявлен в группе детского сада: по результатам тестирования на COVID-19 в минувшую пятницу факт заболевания был установлен у семи детей. Они находятся в инфекционных госпиталях. 16 детей, также посещавших группу, помещены на домашний карантин.

Ещё одна новая вспышка коронавируса зарегистрирована в коммерческом банке в городе Кирове. COVID-19 был выявлен у 11 сотрудников. Причиной заражения в данном случае называют нарушение противоэпидемических рекомендаций по ограничению рабочих контактов с гражданами из других регионов.

Об ответственном отношении

— Ситуация распространения инфекции в регионе постоянно мониторится. Нами своевременно принимаются все исчерпывающие меры по профилактике заболевания. Вместе с тем, в течение недели мы фиксируем рост новых случаев, — отметил губернатор Игорь Васильев в ходе заседания оперативного штаба при правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции.

Глава региона подчеркнул, что все источники (очаги) инфекции в районах области и областном центре локализованы и отрабатываются.

— Системное несоблюдение эпидмероприятий и слабый контроль руководителей организаций тормозят переход к снятию ограничительных мероприятий, — прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов. — Если сегодня мы сплотимся и будем соблюдать все меры, то эффект наступит через семь дней, так как это средний инкубационный период вируса. Прямо сегодня нужно начать с себя, чтобы увидеть результат через неделю.

В ходе заседания было отмечено: в поэтапном смягчении ограничительных мероприятий заинтересованы и правительство области, и бизнес, и население. Однако без строгого соблюдения действующих санитарно-эпидемических мер снятие ограничений действительно невозможно. Ситуация в регионе может меняться в лучшую сторону лишь при условии неукоснительного соблюдения профилактических мероприятий всеми предприятиями и организациями, которые уже работают.

— Они должны демонстрировать ответственное отношение и «передать эстафету» другим отраслям. Дать возможность начать работать общепиту, сфере услуг, торговым центрам. Предлагаю нам объединить усилия в этом направлении, сделать в профессиональной среде доступной информацию о правилах работы и серьёзных нарушениях, — подчеркнул губернатор Игорь Васильев.

Статистика учёта — по-новому

Отметим, что на минувшей неделе вышли новые методические рекомендации Минздрава РФ по ведению статистического учёта коронавирусных больных. Рекомендовано не включать бессимптомных носителей болезни в общую статистику.

— Ряд субъектов уже некоторое время назад именно таким образом и проводил учёт. Мы же подавали полную информацию и продолжим информировать население обо всех случаях заболевания, — сообщил Дмитрий Курдюмов. — Наши принципы касательно лечения пациентов будут полностью сохранены.

Тестирование населения будет проводиться в прежнем, достаточном объёме, по показаниям. Граждане с положительным диагнозом сразу же госпитализируются для лечения в стационар, даже если не имеют признаков заболевания. Министерство здравоохранения России рекомендует в случае протекания COVID-19 без симптомов оценивать состояние пациента как носительство и не включать его в статистику заболеваемости. Об этом говорится в новых методических рекомендациях ведомства.

Отметим, что министерство здравоохранения Кировской области ведёт статистику согласно новым рекомендациям с 29 мая.

Самоизоляция для прибывающих в регион

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Кировской области Елизавета Белоусова отмечает, что стабилизация ситуации возможна только при условии соблюдения противоэпидемиологических мероприятий, в том числе масочного режима и социального дистанцирования. На этом фоне очень важно избежать новых заражений во время Великорецкого крестного хода, который традиционно начинается 3 июня. Однако в этом году икону Николая Чудотворца будут перевозить из Трифонова монастыря в село Великорецкое на автомобиле и только в сопровождении духовенства. Пешего крестного хода организовано не будет.

Более того, все традиционные мероприятия по оказанию содействия крестному ходу также отменены: не проведена обработка мест стоянок от клещей, не будет организовано сопровождение паломников сотрудниками МВД, МЧС, медиками и спасателями. В местах стоянок крестного хода в населённых пунктах не будут развернуты палатки, не будет организована торговля продуктами питания и раздача питьевой воды.

В населённых пунктах, где традиционно останавливаются паломники, местным жителям выданы уведомления о запрете предоставления ночлега паломникам.

В соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 236 Уголовного кодекса РФ нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается штрафом в размере от 1 млн до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

И ещё важный момент: согласно постановлению правительства Кировской области №122-П «О введении ограничительных мероприятий на территории Кировской области», все прибывающие в наш регион граждане обязаны пройти двухнедельный карантин в режиме самоизоляции.