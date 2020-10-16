Есть все шансы принять у себя всероссийский чемпионат по киберспорту

Губернатор Игорь Васильев посетил новый кировский киберцентр, в котором расположено 45 современных, оборудованных по всем требованиям отрасли игровых станций.

Ранее глава региона провёл рабочую встречу с руководителем Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом. Учитывая, что Кировская область имеет большой опыт проведения международных и всероссийских соревнований по различным видам спорта, у региона есть возможности и для проведения финала Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги в ближайшей перспективе.

– 1 сентября президент России Владимир Владимирович Путин во время проведения всероссийского открытого урока акцентировал внимание на развитии киберспорта, на проведении официальных турниров на базе общеобразовательных школ и выступил с инициативой проведения в школах чемпионатов по киберспорту. Он также отметил, что подобные мероприятия должны быть организованы на высоком уровне, – подчеркнул Игорь Васильев. – У нас есть все шансы принять у себя всероссийский чемпионат и отправить на него своих лучших спортсменов, которые сейчас занимаются в этом киберцентре.

Как увлечение стало собственным делом

Как рассказал губернатору основатель кировского центра, в прошлом – капитан команды, киберспорт для него из увлечения перерос в собственное дело, в серьёзный бизнес. Так же, как и для многих других профессиональных игроков. Они становятся комментаторами, операторами, режиссёрами чемпионатов, организаторами и разработчиками собственных игр. Спорт развивает логическое и аналитическое мышление, скорость принятия решения, стратегическое планирование.

В ближайшее время в разных районах Кирова появятся ещё несколько подобных киберспортивных клубов одной сети. По планам учредителей, в общей сложности они будут рассчитаны на 200 игровых станций, что значительно увеличит шансы области на крупных чемпионатах отрасли.

Вклад региона в развитие киберспорта

Как напоминает пресс-центр правительства региона, в декабре 2020 года в России состоится финальный этап Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги. Какой вклад вносит центр в подготовку спортсменов, главе региона рассказала министр спорта и молодежной политики Анна Альминова.