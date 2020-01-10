Есть ли жизнь после праздников?

После продолжительных каникул непросто сразу и полноценно включиться в рабочий процесс. Несколько советов о том, как избежать подобных моментов.

Увы, многим знакомо состояние послепраздничной хандры. По данным российских учёных, проводивших исследование этого феномена, постпраздничный синдром в нашей стране переживают примерно 40% работающих.

Выходя на работу, многие чувствуют вялость, апатию, беспричинную усталость. Кто-то становится нервным, раздражительным и вспыльчивым.

Если быть честными, подобное стрессовое состояние мы часто «готовим» себе сами — ещё до и во время самих праздников: сначала из-за большей, чем обычно, загруженности на работе, массы дел при катастрофической нехватке времени; необходимости приобретать множество подарков в кратчайшие сроки при очередях в магазинах и многочасовых пробках на дорогах… Для многих женщин серьёзным испытанием становится приготовление праздничного ужина, приём гостей или походы в гости.

Потом в выходные дни многие часто устраивают своему организму не отдых, а дополнительную нагрузку – «сбившимися биоритмами», несколькими днями неумеренных возлияний и перееданий, которые затем переходят в переживания по поводу набранного или предположительно набранного веса. В праздники отдельный вид дискомфорта начинают чувствовать трудоголики, лишённые в такие длительные праздники своего любимого дела. А быть счастливыми и отдыхать они не научились.

Особенно явно депрессия после каникул проявляется у тех, кто и до праздников не был доволен своей работой. В результате после десяти дней отдыха многие люди, вместо того чтобы с новыми силами взяться за оставленные в прошлом году дела, войти в прежний трудовой режим, становятся рассеянными, им сложно войти в этот ритм, выполнять обычные задания. Прежняя работа становится невыносимым бременем.

Испытывая такой дискомфорт, особо чувствительные натуры, которые к тому же склонны принимать быстрые решения и так же быстро и необдуманно воплощать их в жизнь, даже начинают просматривать объявления о новой работе, размещать резюме или просто увольняются на волне своего негативного настроения и неприязненных отношений с коллегами. Специалисты утверждают, что именно после праздников и отпусков отмечается наибольшее количество увольнений. Увольнением могут обернуться долгие праздники для тех подчинённых, чьи начальники – трудоголики, которые в первые же рабочие дни нового года требуют от других такой же тяги и рвения к работе, как у них, ведь они привыкли трудиться с большой интенсивностью.

Как преодолеть постпраздничный синдром?

БИОРИТМЫ. В первую очередь необходимо помочь своему организму восстановить нарушенные в праздники привычные ему биоритмы. Очевидно, что нужно снова ложиться спать и пробуждаться в определённое для себя время.

ПИТАНИЕ. Снова вернуться на правильное питание, а перед этим хорошо бы устроить себе разгрузочный день, а то и два разгрузочных дня в неделю. Например:

— завтрак: 300 г салата из свежих фруктов: 2 мандарина, 1 киви и 2 кружочка банана заливаем

1 банкой обезжиренного йогурта;

— обед: 200 г лёгкого куриного бульона, 200 г винегрета или овощного салата;

— ужин: 200 г обезжиренного творога с изюмом или 1 банка кисломолочного напитка с бифидобактериями.

ПИТЬЁ. Бурные празднества иссушают организм. Поэтому, компенсируя этот недостаток, за день выпиваем:

проснувшись утром, натощак – 1 стакан воды (если нет заболеваний ЖКТ, то в воду можно выдавить сок 1/3 лимона); на завтрак вместо чашки кофе – чашку зелёного чая (кофе – не раньше обеда);

до обеда обязательно 2 стакана обычной воды (можно минеральной);

после обеда и до ужина – стакан свежего сока, желательно грейпфрутового, и стакан воды и стакан зелёного чая; за ужином – опять-таки чашечку-другую зелёного чая.

ПРОГУЛКИ. Нужно попытаться, несмотря на усталость, проводить больше времени на свежем воздухе – хорошо помогают восстановить силы и поднять настроение 30-минутные неспешные вечерние прогулки.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. Если нет возможности посещать бассейн, то обязательные утренние и вечерние водные процедуры ещё никто не отменял. Только не ленитесь и введите себе их в обязательный режим. Меняйте контрастные души с использованием скрабов на расслабляющие вечерние ванны с добавлением травяных настоев.

УБОРКА. Плавно войти в рабочий ритм и не впасть в депрессию после продолжительных праздников поможет уборка на рабочем столе – приведение в порядок бумаг и построение планов на год. Вообще, самый простой способ преодоления постпраздничной депрессии – чёткое распределение дел на ближайшие дни, а то и на месяц вперёд. Намеченные вами цели, которых хочется достичь, помогут мобилизоваться и сконцентрироваться. При этом важно поставить перед собой такие задачи, решение которых принесёт вам настоящую радость, гордость и удовлетворение, то есть даст позитивные эмоции.

Пятёрка посленовогодних диет

1. Рисовая диета

Во время этой диеты нужно 3 дня есть рис маленькими порциями 5­7 раз в день. В перерывах позволяется перекусывать зелёными яблоками, а также пить зелёный чай. Такая диета поможет вам избавиться от шлаков и токсинов, накопившихся за время новогодних застолий.

2. Белковая диета

Чтобы сбросить лишний вес, нужно сократить количество углеводов до минимума. Диетологи рекомендуют до 3 дней «посидеть» на курином мясе и кисломолочных продуктах. Для этого ешьте несколько раз в день отварное белое куриное мясо. В перерывах ­ нежирный творог и кефир.

3. Гречневая диета

Такая диета поможет отлично почистить кишечник. Для этого нужно есть 4 раза в день гречневую кашу без соли, в перерывах пить кефир. Также не забывайте пить воду. Нужно соблюдать такую диету не более 3 дней. Далее разбавляйте свой рацион овощными салатами, отварным мясом.

4. Диета «Щётка»

Суть диеты заключается в том, чтобы очистить организм и ускорить обмен веществ. Для этого нужно на завтрак съесть тарелку отварной натёртой свёклы с растительным маслом, на обед – салат из тёртой моркови, на ужин – из капусты. В перерывах пейте зелёный чай. Допускаются некоторые сухофрукты. Соблюдайте диету 2­3 дня.

5. Посленовогодняя витаминная диета

Эта диета совсем не строгая, и её можно назвать просто одним из способов правильного питания. Начните завтрак с небольшой порции овсяной каши на воде с добавлением ложки мёда и сухофруктов. Можно выпить чёрный кофе без сахара и съесть тост из чёрного хлеба. На обед съешьте тарелку овощного супа, кусочек отварной куриной грудки. В перерывах не забывайте сезонные фрукты. На ужин съешьте кусочек запечённой белой рыбы с большой порцией салата. Главное в этой диете – отсутствие жирных и жареных продуктов, минимальное количество соли и сахара.

Во время простуды и гриппа не стоит есть сладости

Если человек заболел ОРВИ или гриппом, важно соблюдать постельный режим и много пить. Как правило, есть больной не хочет. И благодаря тому, что организму не приходится дополнительно тратить силы на переваривание пищи, человек выздоравливает быстрее. Но, если вдруг захочется перекусить, не стоит употреблять сладкое.

Многие специалисты считают, что такая еда подавляет иммунитет, из-за чего снижается активность антител, которые помогают организму бороться с инфекциями. К тому же сладости разрушают в организме селен, необходимый для нормальной работы защитной системы. Поэтому в сезон простуд конфеты лучше заменить сухофруктами. Исследователи во время работы с заражёнными гриппом клеточными культурами обнаружили, что при увеличении в них концентрации глюкозы инфицированность клеток возрастала. А когда культуры обрабатывали снижающим уровень глюкозы веществом, активность вируса значительно уменьшалась.

Снижать иммунитет могут полуфабрикаты, консервы, богатые кофеином напитки, алкоголь, избыток мясных продуктов в рационе.