Ещё один подвиг лётчика-героя Виталия Хлыбова

В Музее воинской славы открылась выставка «Герой неба» (6+). Она посвящена нашему земляку, участнику Великой Отечественной войны, лётчику и художнику Виталию Поликарповичу Хлыбову (1921-2017). Она стала одним из мероприятий Года памяти и славы, объявленного президентом страны Владимиром Путиным.

Виталий Хлыбов воевал на Волховском фронте, защищая осаждённый Ленинград. Он совершил 37 боевых вылетов и сбил семь фашистских самолётов. В 1943 году в одном из сражений младший лейтенант Хлыбов в одиночку принял бой против шести вражеских самолётов. В этом бою 22-летний Виталий был тяжело ранен в голову, но смог посадить самолёт, при этом лишился кисти правой руки. За свой подвиг он был награждён орденом Красного Знамени.

Несмотря на ранение и инвалидность, Виталий Хлыбов не пал духом. После нескольких лет лечения в госпиталях он совершил ещё один подвиг, теперь уже гражданский — научился рисовать левой рукой и смог не только создавать картины, но и учить этому других. В Музее воинской славы есть экспозиции, посвящённые руководителям фронтов, отдельным крупным сражениям.

Но за каждым полководцем, за каждым сражением стоят люди, каждый из которых — личность со своим характером, со своей историей. Выставка «Герой неба» рассказывает уникальную историю отваги и силы духа человека, которым по праву может гордиться вятская земля.

Посетители увидят боевые награды, фотографии, документы и художественные работы В.П. Хлыбова. Дополнили экспозицию и другие материалы, посвящённые лётчикам-героям. Например, часы, которые в годы войны были вмонтированы в панель самолёта-истребителя. Их предоставили родственники ещё одного нашего земляка, участника Великой Отечественной войны Геннадия Семёновича Борнякова. В годы войны он сражался в гвардейском истребительном авиационном полку. Экспонат передан в музей временно, только на период работы выставки.

Выставка «Герой неба» продолжится до ноября.