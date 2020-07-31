Ещё одна вятская выпускница получила 300 баллов на ЕГЭ

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 24 по 30 июля.

В регионе завершился основной период проведения ЕГЭ. По результатам девяти экзаменов в Кировской области уже 101 стобалльная работа.

Помогли и онлайн-лекции

Вчера пресс-центр правительства региона сообщил приятную новость: ещё одной вятской школьнице удалось получить 300-балльный результат на ЕГЭ. По сто баллов сразу на трёх экзаменах набрала выпускница из средней школы посёлка Кумёны Арина Платунова. Она сдавала историю, русский язык и обществознание.

Перечень предметов Арина выбрала в девятом классе. На подготовку к единому госэкзамену, по её словам, тратила не менее полутора часов в день по каждому предмету. Сейчас собирается поступать в столицу, но пока не определилась с факультетом: либо это будет исторический, либо реклама и связи с общественностью.

Ранее стало известно, что сразу три экзамена на 100 баллов сдала и школьница кировского лицея № 21 Полина Лыскова. Она выбрала ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике.

Немало в регионе и выпускников, получивших 100 баллов по двум предметам.

– Радует, что, как и в предыдущие годы, у участников Кировской области – высокие результаты, – прокомментировала министр образования Кировской области Ольга Рысева. – В этом году, благодаря переносу сроков ЕГЭ, выпускники получили дополнительное время на подготовку, для них были организованы онлайн-лекции по линии Минпросвещения, подключались ведущие педагоги Кировской области. И, безусловно, сами выпускники смогли сосредоточиться на выбранных для поступления экзаменах и уделить подготовке максимум сил и времени.

Действующие ограничения продлены

Сроки проведения Единого госэкзамена были сдвинуты в связи с действующими противоэпидемическими мероприятиями. На сегодняшний день многие из ограничений в регионе снимаются. Однако часть из них продолжает действовать. В первую очередь это касается сферы досуга.

По информации группы «Коронавирус. Оперштаб Кировской области», все действующие ограничения в Кировской области продлены до 10 августа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

При этом разрешается работа бань и саун при условии их заполнения не более чем на 50% от вместимости. Также вновь разрешается посещать МФЦ без предварительной записи.

По-прежнему запрещена работа спа-салонов, соляриев, кинотеатров, детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек), проведение массовых мероприятий.

Работа общепита, библиотек, музеев, парикмахерских, фитнес-центров допускается при соблюдении санитарно-гигиенических норм.

МФЦ в режиме «живой очереди»

Работе центров «Мои документы» в текущих условиях губернатор Игорь Васильев посвятил рабочую встречу с руководством областного министерства информационных технологий и связи, а также кировского МФЦ.

– На прямую линию, которая состоялась 23 июля на телеканале «Россия 24», пришло немало обращений по работе многофункциональных центров, – отметил глава региона. – Жители сообщают, что предварительной записью, которая была внедрена в начале месяца, очень сложно воспользоваться. При таком режиме работы усложняется получение государственных услуг.

Директор регионального МФЦ Наталия Швецова обратила внимание, что режим предварительной записи был введён во всех центрах «Мои документы» Кировской области для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Сейчас отмечается рост недовольства граждан режимом предварительной записи.

– Мы должны сделать всё, чтобы жители Кировской области могли свободно и беспрепятственно получать необходимые государственные услуги, – сказал Игорь Васильев. – Считаю, что МФЦ должны возобновить работу в формате «живой очереди», но при условии соблюдения необходимых мер безопасности.

Руководитель министерства информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих заверил губернатора, что в центрах «Мои документы», как и прежде, будут приняты необходимые меры безопасности.

Выписаны ещё 93 выздоровевших

О необходимости соблюдения простых правил защиты от инфекции напоминает и региональное министерство здравоохранения. По информации ведомства, на вчерашнее утро за сутки в Кировской области было выявлено 66 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Таким образом, всего число заболеваний, протекающих с клиническими проявлениями, в Кировской области составило 4804 случая.

За пациентами организовано медицинское наблюдение в соответствии с методическими рекомендациями. В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 894 человека c пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии – 29 пациентов, 10 человек – на искусственной вентиляции лёгких.

За сутки из инфекционных госпиталей были выписаны ещё 93 жителя Кировской области, которых вылечили от коронавируса с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии. Общее количество выздоровевших от новой инфекции в регионе составило 3 905 человек.

Шесть новых ФАПов

Тем временем в Кировской области продолжается работа по расширению сети фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году в рамках программы развития первичной медико-санитарной помощи в регионе уже возведены шесть новых объектов. Один из них – в селе Матвинур Санчурского района.

Новый ФАП возведён здесь неподалеку от существующего, к зданию имеется хороший подъезд для транспорта. На площади 65 кв. метров будут размещены кабинет фельдшера, процедурно-прививочный кабинет, помещение для хранения медикаментов, санитарные комнаты, туалеты, помещение для ожидания приёма. Для удобства маломобильных граждан обустроен пандус. Как рассказала главный врач Санчурской ЦРБ Людмила Цыпленкова, следующим этапом работы станет оснащение ФАПа необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Также будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, ещё три аналогичных модульных ФАПа по национальному проекту «Здравоохранение» появились в поселках Кобра Нагорского района и Речной Опаринского района, в посёлке Лальск Лузского района. Кроме того, завершено строительство врачебных амбулаторий в селе Буйское Уржумского района и посёлке Аркуль Нолинского района.

Ремонтируют дороги к социально значимым объектам

Идут работы в области и по другому национальному проекту – «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Кировской городской агломерации объёмы ремонтов значительно выше, чем годом ранее: в 2019 году привели в нормативное состояние 59 объектов, в 2020-м планируется отремонтировать как минимум 86 участков дорог.

Как рассказали в министерстве транспорта Кировской области, за первые три месяца дорожно-строительного сезона выполнено более половины от запланированного объёма. В Кировской городской агломерации в нормативное состояние уже приведено 48 участков дорог: в Кирове – 44 объекта, по два объекта в Кирово-Чепецке и Слободском.

– В Слободском отремонтированы участки на улицах Вокзальной и Кедровой. Сейчас дорожные работы ведутся на улицах Городищенской и Слободской. В Кирово-Чепецке отремонтированы проезды, – рассказали в министерстве. – Это участки от автодороги по проспекту Кирова до д. № 60/2 по ул. Ленина и от автодороги по Вятской набережной до д. № 60/3 по ул. Ленина. Сейчас работы сконцентрированы на реконструкции участка автомобильной дороги от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боево». Там выполнена укладка нижнего слоя асфальтобетона, ведутся работы по установке бордюрного камня.

Что касается областного центра, то в Кирове отремонтированы участки, ведущие к социально значимым объектам. В их числе ул. Павла Садакова в посёлке Дороничи, ул. Заречная, проезд от проспекта Строителей (между д. 21 и д. 23 до ул. Ульяновской), ул. Победы в мкр. Костино и ул. Спортивная в Нововятском районе, Музыкальный проезд, проезд до инфекционной больницы и другие. Эти участки ведут к детским садам, образовательным и медицинским учреждениям.