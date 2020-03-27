Жанна Агалакова: «Сидим дома. И не боимся»

Землячка кировчан – телеведущая, собственный корреспондент Первого канала во Франции Жанна Агалакова сейчас в Париже. О том, как она проводит время в условиях городского карантина, Жанна рассказала на своей странице в «Инстаграме».

«Пока немного растеряна. Непривычно, что целый день дома и что на улице тишина, – написала Жанна. – Но зато слышно, как поют птицы утром. Читаю книги. Начала бегать (к счастью, физическая активность на улице разрешена, хотя и с ограничениями). А вот местный телевизор пугает. Поэтому пересказывать не буду».

«Всех просят сидеть по домам. Хорошо! Сидим, – добавила Агалакова. – И не боимся. Всё будет хорошо. Всем – здоровья! Мойте руки!»

О жизни в условиях карантина рассказала в социальных сетях и другая кировчанка (и тоже телеведущая) – Анна Бушуева, последние три года проживающая в Испании. По её словам, в Валенсии установлены штрафы для граждан, нарушающих карантин и выходящих на улицу. «Введено очень жёсткое наказание за появление на улице без уважительной причины. Штрафы гигантские. Уголовная ответственность для тех, кто представляет угрозу окружающим, – сообщила Анна. – Для того чтобы в машине одновременно ехало больше одного человека, нужна очень веская причина. Втроём ехать просто запрещено. Но есть в Валенсии и хорошие новости: всё-­таки увеличивается количество людей, которые выздоравливают. Это не может не радовать».