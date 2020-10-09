«Жестокий климат» Вятки

О некоторых погодных аномалиях прошлых столетий, о том, почему стираются границы между сезонами и о погоде на грядущую зиму.

«Континентальность, суровость, постоянство» – так в трёх словах описал погоду на Вятке академик Константин Веселовский в своём «Очерке климата Вятской губернии» (1850 г.). Как отразился климат Вятки в воспоминаниях современников и сообщениях прессы прошлых лет?

«Постоянство зимы регулярно»

Если верить заметкам из прошлого, морозы в старой Вятке были не чета нынешним. Епископ Никодим (Казанцев), прибывший в Вятскую губернию из Тулы, в 1835 году писал:

«Климат в Вятке жестокий. Морозы здесь бывают такие, о каких не имеют понятия даже жители Москвы и Петербурга. Снегу зимою ложится на землю почти на два аршина толщиною… В эти лютые морозы захватывает дух так, что думаешь: сейчас смерть. Скажу, термометр, вынесенный из комнаты на этот мороз, в одно мгновение собирает всю ртуть в шарик.

Следовательно, ртутью невозможно измерение здешних морозов… Постоянство зимы в Вятке регулярно. Там не знают, что такое оттепель зимою».

Насколько морозными были те зимы, сегодня сказать сложно – более или менее точные сведения о температуре воздуха приводятся лишь с конца 1880-х годов. Погодные рекорды следующего столетия уже зафиксированы в метеосводках. Так, известно, что до -45°С опускался столбик термометра в декабре 1919 года, и вовсе рекордные морозы ударили в Кировской области под Новый год – 1979.

«Непредвиденный мороз осложнил теплоснабжение города Кирова и подачу газа. Похолодало в квартирах с центральным отоплением. Огорчает, что многие жители областного центра встретили праздник в прохладных домах и без газа», – сообщала «Кировская правда».

Славилась Вятка и снегопадами, причем не всегда в сезон. Насколько сильными они были, тоже можно судить по записям прошлых лет.

«В 1835 году 29 мая выпал столь глубокий снег, что закрыл всю землю; а со снегом такой мороз, что не вертелись колеса. Это было три дня. Я думал, что погиб хлеб; ничего не бывало, хлеб был прекрасный», – отмечал отец Никодим.

А вот как почти через столетие – в 1912 году – сообщала о снежной буре в Малмыжском уезде «Вятская речь»:

«В ночь на 23 января здесь был такой снежный ураган, что с некоторых домов сняло крыши вместе со слегами… В с. Черемисском Малмыже каждый год по зимам в сильную вьюгу по ночам звонят в большой колокол. Это хороший обычай, и было несколько случаев спасения путников от смерти».

Сильными снегопадами был отмечен и 1970 год, а также 1979-й… Впрочем, о нём стоит сказать отдельно.

«Море воды»

Зима в 1979-м была снежной, а март-апрель – холодными. Но в начале мая весна взяла своё, и началось половодье, равных которому на Вятке после не бывало.

«Максимальные уровни воды ожидаются на 1,5-2 метра выше нормы», – сообщила «КП» в последние дни апреля. Но буквально через неделю ситуация изменилась: «Реки начали вздуваться. Берега не смогли вместить это море воды. За 10 дней река подросла почти на 6 метров…. Что Вятка, реки её бассейна – Молома, Кильмезь, Уржумка, Лобань, Пижма, Чепца, Суна, Воя – словно забыли о своём северном происхождении и забурлили, будто горные реки», – писал корреспондент В.Иванов.

Впрочем, этот паводок наверняка помнят многие наши читатели. А если заглянуть в «Энциклопедию земли вятской», то можно найти сведения о половодьях более чем двухвековой давности. Как писал директор Вятского народного училища Ив Стефанович, положивший начало гидрологическим наблюдениям в губернии, в 1794 году «разлитие воды было очень велико и вода стояла в одной степени даже до июля».

Летние заморозки…

До сих пор не побиты рекорды жаркого июля 2010-го. Но не привыкать было жителям Вятки и к холодному лету. «Жаров нет даже в июле… Если под летом разуметь такое тепло, что безопасно быть на воздухе в самом лёгком платье, то в Вятке лето надобно считать днями. Редко целая неделя бывает так ровно тепла», – писал епископ Никодим в 1835 году.

Значительные летние похолодания на Вятке отмечались в 1912, 1916 и 1929 годах. А в июне 1979-го пришли настоящие холода и даже выпал снег. Температура воздуха у поверхности почвы опустилась до -4-9°С в ряде районов, а высота снежного покрова в Кирсе и Фалёнках достигла 11 см.

…и земляника в сентябре

За терпение погода «благодарила» осенним теплом. В последнее десятилетие яблони и сирень, цветущие посреди осени, уже никого не удивляют. Однако раньше это было новостью, достойной упоминания в прессе.

В 1977 году очень теплой оказалась в Кировской области середина сентября. Жители Омутнинска сообщали о том, что в садах зацвели земляника, клубника и малина, а пригревшее солнце разбудило бабочек – белянок и лимонниц. «Такая же погода была в 1931 году, – цитировала «Кировская правда» омутнинца Л. Чумакова. – В сентябре, а именно 30 сентября, ещё купались, жара была необыкновенная».

«Градом покрыло всю землю»

Говоря о капризах погоды, нельзя не упомянуть опасные явления – ураганы, смерчи и градобития. Настоящая буря прошла по Вятской губернии в мае 1923 года. «12 мая прошла туча по направлению Кичигинской ст. Комаровской волости (сегодняшний Яранский район). Бушевал ветер с градом, выбило много стекол в окнах, град был величиною с куриное яйцо, которым покрыло всю землю», – писала «Вятская правда» от 15 июня 1923 года.

В 1925 году над тем же Яранским уездом пронёсся ураган, «какого не помнят старожилы». «Деревья с корнем вырывались из земли и тут же падали, из-за чего погибли 8 коров, – сообщала «Вятская правда». – Кроме того, погибло немало мелкого скота. Крестьяне, которых непогода застала в поле, были избиты градом до крови».

В 1895 году в село Перевозинское Сарапульского уезда (сегодня территория Пермского края) заглянул смерч. О нём сохранились упоминания (правда, без подробностей) в «Вятском крае»: «Мы имеем сведения о прошедшем 21 минувшего июня через это село и село Федотово страшном смерче, приведшем громадное большинство крестьянских семейств в несчастье, требующее немедленной помощи положение».

В 1961 году смерч могли наблюдать жители Белой Холуницы. Огромный пылевой столб, достигавший сотни метров в диаметре, прошел по поселку, сломав мост через реку и повалив большое дерево.

Не редкостью были в Вятской губернии и сильные грозы. Об одной из таких сообщал Кукнурский волостной исполком в 1918 году:

«3 сего июля в 6 часов вечера была сильная буря и дождь с градом, порыв ветра был настолько силен, что много пораскрыло крыш и надворных ветхих построек, буря продолжалась в течение 15 минут… Во время этой же грозы гражданин здешней волости починка Коротких Василий Козьмин Лобанов пахал пар в поле. В него и его лошадь ударила молния. В отношении Лобанова были приняты меры от удара молнии, т.е. по ¼ аршина был закопан в землю, отчего через некоторое время Лобанов стал обнаруживать признаки жизни. На другой день Лобанов был отправлен в Лажскую больницу»

Что говорят о меняющемся климате синоптики? На вопросы «КП» ответила начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Анатольевна Мельник.

– Какие изменения сегодня происходят с климатом Кировской области? Затрагивает ли нас глобальное потепление?

– Кировская область – не изолированный субъект, поэтому все глобальные изменения на планете в той или иной мере касаются и её. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) выпустила пресс-релиз, в котором освещаются основные моменты нового межведомственного доклада ведущих научных организаций. В нём подчёркиваются усиливающиеся и необратимые последствия климатических изменений: «Изменение климата не остановилось из-за COVID-19. Концентрация парниковых газов в атмосфере находится на рекордных уровнях и продолжает расти. В мире, как ожидается, будет наблюдаться самый тёплый пятилетний период в истории наблюдений, и эта тенденция, по всей вероятности, сохранится». Среди последствий потепления – увеличение количества наводнений, увеличение числа регионов, испытывающих нехватку питьевой воды, таяние вечной мерзлоты, закисление вод морей и океанов, потеря кислорода, рост неблагоприятных и опасных явлений. Несомненно, затрагивает это и Кировскую область. Так, в период с 1968 по 2008 годы среднее количество опасных явлений равнялось 15, а за последние 10 лет выросло до 22.

– Даже без метеосводок очевидно, что лето на Вятке стало не таким жарким, как раньше, а зимы – менее морозными. Почему стираются границы между сезонами?

– Парниковый эффект помимо всего прочего вызывает таяние арктических льдов. А как известно, Арктика – это своего рода «кухня погоды». После сезона летнего таяния морской лед в Арктике, ключевой индикатор изменения климата, достиг минимума в годовом ходе. Он стал вторым самым низким только после рекордно низкого минимума, наблюдавшегося в 2012 году.

По данным ВМО, в сентябре–ноябре 2020 года существует 60%-ная вероятность развития слабого явления Ла-Нинья (климатический феномен, связанный со снижением температуры поверхности вод Тихого океана. – прим. автора). Тем не менее, несмотря на общую тенденцию к охлаждающему воздействию Ла-Ниньи на глобальные температуры, ожидается, что будут преобладать температуры выше среднего уровня.

Все эти факторы ведут к сглаживанию контрастов в температурном ходе.

– Можно ли сегодня доверять народным приметам о погоде?

– Этот вопрос слишком ёмкий, поэтому скажем так – смотря что считать приметами. Наблюдения собирали и записывали по всей Руси и, возможно, что для каждой тогда губернии они были свои. Но сегодня на слуху то, что дают СМИ и интернет-ресурсы.

Многие так называемые приметы – это скорее фиксация конкретных проявлений синоптических процессов. Если рассматривать конкретный пример: ласточки низко летают над водой – к дождю. Смещение влажных воздушных масс при прохождении атмосферных фронтов влияет на крылья мошек, которыми питаются ласточки. Появляются перистые когтевидные облака, которые сменяются пеленой высокослоистых облаков, что тоже говорит о приближении фронта. К таким заметкам можно относиться всерьёз.

Попробуйте провести эксперимент. По книге «Народный месяцеслов» (М., «Современник», 1991 г.), «Если на Сергия (8 октября) первый снег, то зима установится на Михайлов день, т.е. 21 ноября». Попросите читателей прислать отзывы, а потом проверьте.

– Какие организации сегодня уполномочены делать прогноз погоды в Кировской области? Можно ли доверять прогнозам популярных интернет-ресурсов, таких как Gismeteo, Яндекс.погода и других?

– Вопрос тоже непростой. Каждый сайт использует определённую прогностическую модель. Какая-то модель лучше прогнозирует температуру воздуха, какая-то – осадки и так далее. Как тенденцию изменения погоды, можно просматривать любой ресурс, но ни один из перечисленных сайтов не учитывает особенности, в нашем случае, Кировской области.

Единственным органом, уполномоченным составлять прогноз погоды в нашем регионе, является Кировский ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». На нашем официальном сайте pogoda43.ru ежедневно размещается прогноз, составленный специалистами с учётом географических особенностей региона, за который каждый синоптик несёт ответственность.

Оправдываемость прогнозов достаточно высокая. Впрочем, порой всё же приходится выслушивать обидные нарекания вроде «обещали дождь, а сухо, посмотрите в окно, раз не умеете прогнозировать». На это можно сказать, что многие просто не задумываются о том, что если обещан «дождь местами», то в это самое время он идет, допустим, над Лепсе, а над их крышей – голубое небо. Такова особенность ливневых осадков. Пока что прогнозы погоды ещё не дошли до такой степени совершенства, чтобы говорить, что над конкретной улицей города завтра в 15.10 будет идти дождь. Но всё меняется, кто знает, что будет послезавтра…

В то же время при наличии свободного доступа к средствам оповещения на основании данных метеорологического локатора ДМРЛ-С мы могли бы сообщать о приближающихся осадках с достаточной хорошей заблаговременностью (1-2 часа).

— Можно ли говорить о том, какими будут предстоящие осень и зима в Кировской области?

По «Вероятностному прогнозу температурного режима на отопительный период 20/21 года» можно сказать, что температура воздуха в октябре будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений – +3, +6°С (при норме в +2, +4°С). Количество осадков предполагается 45-80 мм, что соответствует климатическим нормам.

В ноябре теплые циклоны удержатся в Приволжье, и последний месяц осени ожидается теплее обычного (норма -4,-6°С). И тем не менее первые морозы придут в начале ноября. Осадков в виде снега будет не слишком много.

В декабре средние месячные температуры ожидаются около средних многолетних значений(-9,-11°С), за исключением северной половины Кировской области – там, вероятно, будет теплее. Это обусловлено тем, что траектория передвижения Североатлантических циклонов чаще захватывает эту территорию.

Ниже, чем в январе 2020 года (было -4,-7°С) ожидается средняя температура января-2021, тем самым она приблизится к норме (-13,-15°С).

В феврале (норма -11, -13°С) и марте (норма -4, -6°С) среднемесячные температуры предполагаются выше климатических норм.

За последние десять лет зимы стали теплее почти на 2-3 градуса. Но это не исключает холодных аномалий, как было зимой 2016-2017 года. Т. е возможны и кратковременные оттепели, и периоды низких температур до -30°С.

Но хотелось бы отметить, что оправдываемость вероятностного прогноза составляет 60-65%. Он корректируется месячными, декадными и краткосрочными прогнозами, оправдываемость которых значительно выше.

Фото автора