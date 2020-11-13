Жильё для молодой семьи: когда мечта становится реальностью

Для каждой семьи одним из главных вопросов всегда был жилищный, и региональные меры поддержки во многом помогают семьям решить этот вопрос.

По инициативе главы региона

Наталия и Вадим Кошевы из Кирово-Чепецка воспитывают троих сыновей. Младшему сыну Льву скоро исполнится два года. С появлением третьего ребёнка у многодетных родителей сразу встал вопрос о расширении жилищных условий.

По словам Наталии, когда они узнали о грядущем пополнении в семье, стали задумываться о новой квартире.

– Мы сразу стали изучать информацию о том, какая поддержка оказывается многодетным семьям именно в вопросе улучшения жилищных условий. Прежде чем оформлять ипотеку на покупку квартиры, мы обратились в управление социальной защиты, где нам рассказали о возможностях дополнительной меры поддержки – регионального семейного капитала, а также об использовании 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита, –рассказывает Наталия.

Напомним, региональный семейный капитал предоставляется по инициативе главы региона Игоря Васильева с октября 2019 года семьям при рождении третьего ребёнка или последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. За это время дополнительной мерой поддержки воспользовались свыше 1600 семей в Кировской области.

– Если раньше региональный материнский капитал можно было использовать на любые цели, то сейчас семья может выбрать – либо также использовать его на любые нужды, либо направить на улучшение жилищных условий, – пояснила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. – Мы дали возможность семьям самим решить, куда им направить средства семейного капитала. На сегодняшний день почти 30% семей направили средства на погашение ипотеки, тогда как в 2019 году их было в два раза меньше.

Как снизить ежемесячный платёж за ипотеку…

В межрайонном управлении социальной защиты населения в Кирово-Чепецком районе семье Кошевых рассказали, как можно воспользоваться региональным семейным капиталом. Он предоставляется в двух формах по выбору. По первой из них семья может получить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, которая не носит целевого характера и может быть израсходована на любые цели. В министерстве отметили, что за год почти 1200 семей получили единовременную выплату.

По второй – целевое использование средств, которые можно направить на уплату первоначального взноса или на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному кредиту в размере 100 тысяч рублей. При рождении следующего ребёнка у семьи также есть возможность повторно направить на погашение ипотеки еще 50 тысяч рублей. Этой формой воспользовались почти 500 семей.

– Не раздумывая, мы с супругом направили региональный семейный капитал в размере 100 тысяч рублей на частичное погашение ипотеки и не пожалели об этом, – говорит Наталия.

Вместе с супругом она воспользовалась и единовременной выплатой в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Эта мера поддержки была инициирована президентом России Владимиром Путиным в июле прошлого года. Одним из её главных условий является рождение в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего или последующего ребёнка. Кроме того, у семьи должен быть оформлен ипотечный кредит на приобретение жилья.

– Благодаря этой поддержке в размере 550 тысяч рублей у нас снизился ежемесячный платёж за ипотеку. Мы очень ждём всей семьёй окончания ремонтных работ в новой квартире, чтобы как можно скорее отметить новоселье в кругу родных и близких, – поделилась многодетная мама.

79 мер соцподдержки

В министерстве социального развития добавили, что в среднем размер ипотечного кредита у семей составляет от 994 000 рублей до 2 800 000 рублей, срок его действия варьируется от 15 до 20 лет, а размер платежа в среднем составляет 18 000 рублей в месяц.

Помимо регионального семейного капитала в области востребована и хорошо работает программа субсидирования ипотечных кредитов со ставкой не более 6%. Всего начиная с 1 января 2018 года финансово-кредитными организациями – участниками программы (а их в Кировской области семь, в том числе – один региональный банк), одобрено более 1200 ипотечных кредитов, уже выдано свыше 900.

Как напомнил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, на сегодняшний день 79 мер соцподдержки предоставляются только по линии органов социальной защиты населения, 30 из которых направлены на поддержку семей с детьми. Всего на эти цели из областного и федерального бюджетов в 2020 году выделено свыше 9 млрд рублей, что на 40% больше, чем в прошлом году.