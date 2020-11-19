Жителей кировской глубинки предупредили об опасности

Рядом с населёнными пунктами замечены медведи.

В Омутнинском районе появились объявления, предупреждающие людей об опасности. Листовки развешаны в посёлке Восточный. На них сообщается, что рядом с населённым пунктом замечены следы медведей.

Присутствие хищников обнаружено на местном кладбище. В связи с этим людей просят ограничить посещение кладбища, а также других объектов, которые находятся рядом. Например, садов, стадиона. Об этом пишут «Омутнинские Вести +».

Как сообщают охотники, сейчас в Кировской области медведи начинают укладываться в спячку. Они должны лечь в берлогах до середины декабря. До 30 ноября на них открыта охота. В нашем регионе по последним данным обитает почти 7 тысяч косолапых хищников.

Фото: mvestnik.ru, omvesti.ru