Жители Кирова оценили организацию общероссийского голосования

Сегодня, 1 июля, — основной день общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Избирательные участки в Кировской области открылись в 8 часов утра и будут работать до 20:00. Жители областного центра активно приходят на избирательные участки и отдают свои голоса.

Заместитель председателя участковой избирательной комиссии №459 Алексей Казаковцев рассказал, как они информируют избирателей о процедуре голосования.

— К нам в течение дня приходят избиратели. Все они проходят процедуру измерения температуры тела и обработки рук. Им выдают защитные маски, перчатки и ручку. После чего мы их направляем к членам избирательной комиссии, которым необходимо предъявить паспорт на расстоянии. Затем избиратель получает бюллетень, проходит в кабинку для голосования, ставит отметку и опускает бюллетень в КОИБ. На этом процедура голосования заканчивается, — прокомментировал Алексей Казаковцев. — Сегодня за первую половину дня в голосовании по поправкам приняло участие такое же количество граждан, что за предыдущие дни суммарно.

Активность в голосовании проявляет молодежь, которая отмечает, что голосование важное событие для страны, поэтому нельзя оставаться в стороне.

— Нас волнует будущее нашей страны. Мы изучили Конституцию РФ, поправки, которые были сформированы, и решили не оставаться равнодушными и проголосовать, — отметили молодые люди.

Впервые исполнил свой гражданский долг 18-летний Матвей, который пришел на избирательный участок со своей семьей.

— Мы за лучшее, за Россию, патриоты своей страны. Ознакомились с поправками, которые предлагается внести в Конституцию РФ, и пришли голосовать. Никаких раздумий у нас даже не было, призывали голосовать всех соседей, — прокомментировали Матвей и его мама Ольга.

Помогают опускать бюллетени в КОИБы операторы, которые находятся на избирательных участках. Таким человеком на УИК №291 является Анна Фуфачева, которая разъясняет избирателям, как правильно пользоваться комплексом.

— На нашем участке находятся два аппарата, которые автоматически считывают все бюллетени. Всем пришедшим избирателям я рассказываю, какой стороной необходимо приложить бюллетень к КОИБу. Сбоев работы комплексов не было, все работает отлично. В конце рабочего дня, с 20:00, мы будем распечатывать протоколы и подводить итоги, — рассказала Анна Фуфачева.

На всех избирательных участках Кировской области работают общественные наблюдатели, которые следят за ходом голосования, в регионе их около 5000 человек.

Наблюдатель УИКа №459 Ярослав Кузьмин рассказал, что участвует в организации выборов уже в четвертый раз, за все время проведения общероссийского голосования нарушений не выявил.

— Каждый раз я слежу за процедурой голосования, чтобы все проходило честно и правильно. На наблюдателей тоже ложится определенная ответственность. За все семь дней, которые я здесь нахожусь, нарушений не было. Все проходит согласно установленным процедурам, все честно, — сказал Ярослав Кузьмин.

Принять участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации можно сегодня до 20 часов.

Найти свой избирательный участок можно на сайте центральной избирательной комиссии РФ.