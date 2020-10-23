Забег в горы. Кировская спортсменка – первая

Жительница Кировской области стала победительницей необычного забега. Как сообщает «ВяткаКиров.RU», соревнования – фестиваль бега ROSA RUN – прошли в Сочи, где в это время отдыхала Светлана Гребенева из Котельничского района.

Участников ждали маршруты, ведущие в горы. Как рассказали в совете молодёжи села Макарье Котельничского района, первая дистанция, которую пробежала Светлана, составляла семь километров. При этом трасса шла в гору. Девушка должна была не только преодолеть расстояние, но и подняться на высоту в 1100 метров.

По отзывам спортсменов, бежать в гору на скорость очень сложно. Но Светлана с задачей справилась отлично. Она оказалась первой в своей возрастной группе, а также пятой в абсолютном зачёте. При этом участников было несколько сотен.

Отметим, что на этом представительница вятского края не успокоилась. Девушка пробежала и более трудную дистанцию в 26 км по горам, «взяв высоту» 1300 метров. В этом забеге Светлана заняла второе место в абсолютном зачёте.