Завершен ремонт еще одного памятника героям войны в рамках проекта Рахима Азимова «Память сердца»

Проект «Дорогой героев» по ремонту памятника «Солдат с автоматом» в Спас-Талицком сельском поселении Оричевского района реализован в рамках грантового конкурса «Память сердца».

Напомним, проект реализуется по инициативе депутата ГосДумы Рахима Азимова. Общая сумма грантового фонда «Памяти Сердца» составила свыше 7 миллионов рублей. На эти средства в районах области и Кирове реализуются 43 социальные инициативы, направленные на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание молодежи.

Ирина Ершова, глава муниципального образования Спас-Талицкое сельское поселение:

— Капитальный ремонт памятника не проводился с момента ввода его в эксплуатацию. Состояние его ухудшается из года в год. На средства гранта, в сумме 500 тыс. рублей, отреставрирована скульптура солдата, плиты и надписи постамента, благоустроена территория вокруг памятника. Без преувеличения, после ремонта наш памятник обрел вторую жизнь и на долгие годы станет местом, куда буду приходить наши дети, внуки и правнуки, чтобы поклониться нашим землякам-героям.

Людмила Втюрина, методист Оричевского районного центра культуры и досуга:

— Мой отец, Александр Карсаков был призван на войну в 1941 году, попал в 311 стрелковую дивизию, принимал участие в обороне Ленинграда, был ранен, попал в плен. Мучений было много, но папа пришел с войны живой. Был награжден орденом Отечественной войны за «Боевые заслуги». Мы — другое поколение, войны не знали, не испытывали лишений, горя, голода…. Наш долг помнить их подвиги, ухаживать за памятниками и воинскими захоронениями. Огромное спасибо инициатору проекта «Память сердца» Рахиму Азимову, и всем кто реализовывал эту инициативу.

На грантовые средства конкурса «Память сердца» в пгт. Левинцы Оричевского района реализуется еще один проект — «Споемте, друзья». Авторами проекта выступили педагоги и воспитанники Лёвинской школы искусств.

— На средства гранта нами была приобретена вся необходимая аппаратура для проведения передвижных концертов. Дети собрали и изучили историю создания и исполнения песен военных лет, разработали сценарии концертов. Как только позволит ситуация мы проведем серию «передвижных концертов» с песнями фронтовых лет, где будет воссоздана атмосфера военного времени, когда песни исполнялись в походных условиях: в госпиталях, на поле после битвы, в землянках для поднятия боевого духа солдат и сплочения их в борьбе с врагом. Главная задача нашего проекта — сохранение нематериальной культуры времен Великой Отечественной войны: изучение истории песенного творчества и популяризация патриотических песен среди наших детей.

Рады, что такая возможность у нас появилась благодаря Азимову и проекту «Память сердца», — рассказала Юлия Басманова, директор Левинской школы искусств.