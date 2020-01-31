Заречный парк

Наверное, далеко не каждый кировчанин знает, что сосновый бор на правом берегу реки Вятки напротив исторического центра г. Кирова использовался человеком с 1703 года, когда по указу императора Петра I сосновый лес был приписан к Хлыновскому посаду. В случае надобности он становился источником резервной древесины, например, для строительства. Жители Хлынова называли этот участок «Красный бор». Деревья рубить здесь можно было лишь по специальному разрешению. Это действительно были запасы древесины на самые непредвиденные нужды, к примеру, на случай большого пожара в городе.

Как бы там ни было, но ровно сто лет назад, в январе 1920 года, началась массовая порубка заречного соснового бора у города Вятки. Спасти уникальный лес удалось лишь благодаря настойчивости известного учёного Александра Дмитриевича Фокина. Коллектив краеведческого музея по его инициативе подготовил письмо в Вятский горисполком с требованием прекратить вырубку пойменного соснового бора, имеющего водоохранное значение. К счастью, голос музейных работников был услышан, и рубка деревьев была прекращена.

В 1930-е бор решили использовать для массового отдыха горожан. В мае 1935 года Кировский горисполком направляет в крайисполком проект создания нового парка, где сказано, что «под парк отводится так называемая заречная роща с прилегающими участками лугов на берегу реки, пляжем и лугами в сторону Дымковской слободы и деревни Субботиха. Парк должен в полной степени использовать красоты векового соснового леса с его многочисленными озёрами, полянами, лугами, рекой и т.д.».

5 июня 1935 года горисполком принимает решение № 17/3 «О Заречном парке». В нём предусматривался порядок перевоза граждан через реку. На перевозе и на территории будущего парка устраивались милицейские посты и дежурства врачей, предусматривались установки торговых ларьков и строительство летнего фотопавильона, оборудование эстрады, танцплощадки, парашютной вышки, пляжа, детской купальни, солярия, электричества и радио. В перспективе планировалось появление постоянного ресторана.

Все работы по обустройству парка отдыха предполагалось закончить к 1943 году.

К летнему сезону 1940-го Заречный парк был в основном готов для организации отдыха населения. Открытие состоялось 24 июня. Вот как описывала это событие «Кировская правда»: «На главных воротах Заречного парка большая гостеприимная надпись «Добро пожаловать!». С самого утра в зелёный сосновый лес стекаются тысячи людей, одетых в нарядные праздничные костюмы. Откуда-то издали доносятся звуки духового оркестра, переборы баяна, напев песни. Среди деревьев мелькают белые рубашки, цветастые платья. Со всех сторон раздаются шутки, смех. Под звуки танго скользят по траве танцующие пары. Рядом стук бильярдных шаров, слышатся замечания и реплики игроков. На другой площадке играют в волейбол. На эстраде выступает хор под управлением Ерёмина. Собравшиеся с удовольствием слушают народные песни, особенно хорошо звучащие в лесу, под открытым небом…»

Заметим, что вход в парк был платным. При этом на городской пляж можно было попасть только через входные ворота парка.

В годы Великой Отечественной войны Заречный парк продолжал действовать практически так же, как и в мирное время. Впрочем, следует оговориться, что уже осенью 1941 года здесь проходили военную подготовку призывники 311-й стрелковой дивизии.

В середине пятидесятых годов на территории парка были построены специальные базы, где можно было взять напрокат лыжи.

В 1960 году Заречный парк становится филиалом ЦПКиО имени Степана Халтурина. Двумя годами позже парк получает статус памятника природы, однако, несмотря на это, продолжает быть местом массового отдыха кировчан и гостей города.

В середине 1960-х здесь появляется колесо обозрения. С конца семидесятых в Заречном парке проводятся ежегодные «Проводы русской зимы», на которые собирается несколько десятков тысяч горожан. В 1975 году рядом с лыжными базами появляется кафе «Лесная сказка».

Со временем сосновый бор, не знающий отдыха от массовых посещений, начинает приходить в плачевное состояние. Старые деревья гибнут, новую сосновую поросль в зимнее время выламывают отдыхающие.

Именно поэтому было решено ограничить в парке проведение массовых мероприятий. Пешеходный мост через Вятку строить перестали. Автобусный маршрут до парка отменили. Парк стал терять свою популярность. Резкое снижение числа посетителей привело к тому, что к началу 1990-х в парке прекратили существование все лыжные базы и даже кафе «Лесная сказка». Исчезли спортивные сооружения и летняя эстрада. Даже пляж перенесли ниже по течению реки, ближе к мосту.

В 1989 году по инициативе заведующего отделом природы областного краеведческого музея А.Н. Соловьева в парке была оборудована экологическая тропа протяжённостью три километра. Она проходила по наиболее живописным уголкам парка и знакомила с его особенностями. К середине 1990-х годов тропа пришла в ненадлежащее состояние.

Вновь благоустройство Заречного парка началось в 2008 году. 8 декабря 2015 года правительство Кировской области утвердило границы и режим особой охраны территории памятника природы регионального значения «Заречный парк». В 2017-2018 годах был восстановлен и обновлён маршрут экологической тропы.

Анатолий ХОХЛОВ