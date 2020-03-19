Застрявший из-за коронавируса на Шри-Ланке: «Практикую серфинг»

Кировчане сообщают о том, что в условиях, когда из-за наступления коронавируса страны массово прекращают авиасообщение и закрывают границы, за рубежом продолжают оставаться их родные, друзья и знакомые. Среди них — московский юрист Дмитрий Клепко.

На этой неделе Дмитрий не смог вылететь с острова Шри-Ланка, где отдыхал последнее время.

— Вчера мы должны были вылететь рейсом Коломбо — Бахрейн — Москва, но его отменили в связи с тем, что Россия закрыла границы. Билеты сгорели, самолёт улетел без россиян. В местном аэропорту много и других иностранцев, которые ждут у табло чуда, но чудо пока не случилось, мы всё ещё на острове, — говорит Дмитрий.

О коронавирусе тут знают не понаслышке. Зафиксированы несколько нелетальных случаев заражения вирусом, но паники нет. По словам местных врачей, Шри Ланка — в списке стран, в которых рекомендовано пережидать вирус, так как в этом климате у него нет шансов.

— Этого вируса я не боюсь, так же часто мою руки, как и раньше, никакими масками не пользуюсь. После того, как самолёт улетел без нас, нам сообщили о необходимости покинуть предвылетную зону, поскольку объект режимный и ждать нам там нечего. Никакой едой, водой и жильём нас не обеспечили, авиакомпания сказала, что это Россия закрыла границы и все вопросы к консулу, — поделился Дмитрий. — Консульство на связи, но предпринять ничего не может, рекомендует покупать билеты авиакомпании Россия и улетать отсюда, однако её рейсы также отменяют без возвращения средств, поскольку форс-мажор. Одна пара купила билеты по 50 тысяч рублей за человека в одну сторону, но их рейс отменили и деньги обещают вернуть по возвращении в Москву. Продажа билетов продолжается, а вот вылеты — нет.

Сейчас россияне покинули аэропорт и отправились в ближайший город Негомбо, где сняли жильё и питаются в заведениях местного общепита.

— Я не первый раз на острове, стараюсь помочь нашим согражданам с размещением и разъяснениями по поводу того, как мы можем дождать решение об открытии российской границы, — поделился Дмитрий. — На Шри-Ланке очень серьёзно относятся к визе, за её просрочку тут можно угодить на год в тюрьму. Но на днях вышло распоряжение правительства о том, что гражданам, чьи рейсы были отменены, продлят визы на месяц за 25 долларов, по обычному тарифу, то есть хотя бы этот вопрос урегулирован.

Между тем стало известно, что аэропорт, из которого могли вылететь россияне, закрыли на две недели.