Зачем Вятке вечевой колокол

— Изначально этот колокол создавали, чтобы украсить программу фестиваля, который проходит в Порошино. Сейчас он стал обозначать ещё и место для вече — собрания, на котором обсуждаются важные темы и вопросы, — рассказал организатор фестиваля «Хлыновская застава» Сергей Бисеров. — Вечевой колокол — это основной символ вольной Вятки. Его звон на главной площади собирал народ для решения насущных проблем.

В версии XXI века вятский вечевой колокол не звонит, но неизменно привлекает внимание жителей и гостей Кирова.

— Такая скульптура лепится вручную, жгутовым методом, постепенно и медленно. Мы даём нижней части подсохнуть, чтобы она окрепла, и работаем дальше. На этот колокол ушло около двух недель. Однажды мне даже приснилось, как я его уже слепил, потом проснулся, а работы оставалось ещё больше половины, — улыбается Роман Пуртов.

Керамисты Роман Пуртов, Ирина Зелянина и Яна Князева слепили колокол в мастерской, потом доставили его в Порошино на «принародный обжиг».

— Таким способом до сих пор обжигают большие ритуальные скульптуры и даже целые дома различные этнические группы в Индии, Африке и Латинской Америке, — рассказывает Роман. — Скульптура лепится без дна и верха, устанавливается на подтопок из кирпича и обжигается дровами или газом на улице.

Помимо удобства, уличный процесс создаёт настоящее шоу и привлекает внимание публики к работе с керамикой. Так было и с вятским вечевым колоколом: зрители увидели раскалённую скульптуру, которая остывала на их глазах. «Сквозь ажурные прорези пробивался жар огня, что, конечно, добавило праздничности загадочному действу», — поделилась одна из участниц события.

В этом году вятский вечевой колокол «зазвонит» осенью, когда в Порошино должна вновь состояться знаменитая «Хлыновская застава».

Кстати

Сергей Бисеров:

— Посетил в марте краеведческий музей в Слободском. Много уникальных экспонатов сделано нашими земляками, к примеру, колокола, отлитые такими мастерами, как Трифон Каркин, братья Бакулевы, братья Поповы. Начал собирать свою коллекцию поддужных колокольчиков!

Фото Яны КНЯЗЕВОЙ, vk.com/hlinovskaya_zastava