Зачем заводу нужны свои ястреб-тетеревятник и сокол-балобан...

Делегация Кировской области оценила работу мусоросортировочного комплекса в Чебоксарах

На прошлой неделе сотрудники министерства охраны окружающей среды Кировской области, члены Общественной палаты и представители общественности региона посетили Чувашскую Республику. Целью поездки стало знакомство с опытом работы мусоросортировочного комплекса.

Завод в Новочебоксарске

Система по сортировке и утилизации (захоронению) отходов работает в Чувашии с 2015 года. Здесь создан мусоросортировочный завод в Новочебоксарске, мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в Чебоксарах и полигон для захоронения отходов IV-V классов.

Мусоросортировочный комплекс является собственностью Чувашской Республики, однако построен за счёт средств частного инвестора — ООО «Управление отходами», в соответствии с концессионным соглашением сроком действия 25 лет. Объём инвестиций составляет 1 млрд 450 млн рублей.

Ежедневно на двух заводах сортируют более 400 тонн отходов (порядка 300 тысяч тонн в год). Полигон принимает для захоронения не менее 200 тысяч тонн в год.

Эта межмуниципальная система по обращению с отходами обслуживает города Чебоксары и Новочебоксарск, а также Чебоксарский и Мариинско-Посадский районы, всего около 700 тысяч человек.

Как организована работа

На объектах контролируют и учитывают поступающие отходы. Для этого все въезжающие мусоровозы проходят весовое оборудование и стационарную систему радиационного контроля. На заводах создана автоматическая система учёта отходов, вес каждого мусоровоза заносится в программу путём сканирования талонов, на каждом из которых нанесён индивидуальный штрих-код.

После площадки разгрузки отходы поступают на конвейерную ленту, по которой направляются в цех сортировки — тут мусор на автоматизированной установке («грохот») отделяется от мелких фракций: грязи, пыли, песка, органических остатков. Так как в республике не введены системы раздельного, или дуального, сбора, все отходы поступают на сортировку в единой массе и сортируются вручную. Сортировщики отбирают из общего потока фракции, пригодные для переработки и вторичного обращения — пластик, картон, бумагу, стекло, полиэтилен, плёнку. Магнитный сепаратор автоматически отбирает металлические фракции.

Вторичное сырьё и «хвосты»

Всего на заводах отсортировывают 25 видов вторичного сырья. Отобранное вторсырьё прессуют и сжимают в брикеты, которые потом отправят на глубокую переработку на профильные предприятия в другие регионы России.

Оставшиеся после сортировки отходы — «хвосты» — прессуют, упаковывают и транспортируют для захоронения на полигоне Новочебоксарска. Полигон оборудован с учётом современных требований — в основание уложена геомембрана, весь фильтрат по отдельной трубе перекачивается для очистки на биологические очистные сооружения, отходы утрамбовываются и пересыпаются грунтом.

На всех объектах необычным способом решён вопрос борьбы с птицами (воронами, чайками, галками) — их отпугивают ловчие птицы: ястреб-тетеревятник и сокол-балобан. Этот научный эксперимент реализуется совместно с НИИ экологии Минприроды России и некоммерческой организацией «Русский сокол». Благодаря хищным пернатым количество птиц на объектах с десятков тысяч сократилось до нескольких сот особей.

Опыт соседей учтут при планировании

— Считаем опыт создания системы сортировки и утилизации отходов в Чувашии успешным. Благодаря вовлечению полезных фракций во вторичное производство здесь удалось сократить количество захораниваемых отходов, что является основной задачей национального проекта «Экология». Опыт соседней республики необходимо учитывать при планировании системы мусоросортировки в Кировской области, — отметил заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев.

Как напоминает пресс-центр правительства, в ходе недавнего пресс-тайма председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал, что создание мусоросортировочного комплекса планируется в промышленной зоне г. Кирова.