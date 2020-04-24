За неделю более 1000 семей Кировской области получили «продуктовую помощь»

В семье Марии и Александра Ткачёвых из города Кирово-Чепецка воспитываются трое детей. Старшая дочь,13-летняя Виктория, сейчас находится на дистанционном обучении, а младшие, пятилетний Матвей и трёхлетний Миша, в данный момент не посещают детский сад в связи с временным закрытием дошкольных образовательных учреждений.

Семья дома и готовить приходится чаще…

Как говорит многодетная мама, до ограничительных мероприятий она работала в сфере услуг, но сейчас, чтобы находиться рядом с детьми, вынуждена временно оставаться дома. Несмотря на то, что супруг Александр продолжает работать, продуктовая помощь для семьи оказалась нелишней.

Из средств массовой информации Мария узнала, что социальные службы доставляют продуктовые наборы нуждающимся семьям и сразу позвонила в межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Кирово-Чепецком районе.

— Сейчас, когда дети втроём дома, приходится чаще готовить. Делаю для них полезные блюда, стараюсь разнообразить меню. Специалисты приняли мою заявку и уже на следующий день позвонили и доставили нам продуктовый набор, — рассказывает Мария. — Он для нас как никогда кстати — в нём есть все самое необходимое. Я благодарна за помощь и надеюсь, что такие добрые акции помогут семьям в это непростое время.

Как оставить заявку на получение помощи

Всего на сегодня в комплексные центры, расположенные в каждом районе Кировской области, уже доставлено свыше 5 тысяч продуктовых наборов из запланированных 10 тысяч, которые волонтёры совместно с социальными работниками привезли 1200 семьям на дом.

Как напоминает пресс-центр правительства региона, получить продуктовый набор может семья, особо нуждающаяся в адресной помощи и состоящая на социальном обслуживании в комплексном центре по месту жительства. В том числе помощь могут получить многодетные малообеспеченные семьи и семьи, в которых ребёнка воспитывает единственный родитель. Продуктовые наборы выдаются и тем, кто во время карантина потерял работу или прежний доход.

Оставить заявку на получение помощи можно, обратившись по телефону в комплексный центр соцобслуживания по месту жительства, при этом нужно указать причину возникшей непростой жизненной ситуации. В городе Кирове можно звонить в Кировский центр социальной помощи семье и детям по телефону 8 (922) 668-00-68. Все заявки будут отражены в реестре на оказание помощи.

«Ни одна заявка не останется без внимания»

Как рассказала министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева, на сегодняшний день кроме тех семей, которые уже находятся на постоянном социальном обеспечении в комплексном центре, специалисты впервые приняли более 2000 заявок от семей, которые ранее не обращались в организации сферы социальной защиты.

— Наборы формируются партиями постепенно в течение месяца и доставляются в районы области, — отметила Ольга Шулятьева. — Если вы оставили заявку на такой продуктовый набор, не переживайте — с вами обязательно свяжутся специалисты центра, ни одна заявка не останется без внимания.

Эту инициативу поддержал и глава региона Игорь Васильев. На заседании штаба при правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции губернатор отметил, что эту важную и нужную работу необходимо продолжать.

— Именно министерство социального развития берёт под свой контроль выполнение этих функций. Нельзя оставлять нуждающихся в этот сложный период наедине со своими проблемами, — подчеркнул губернатор.

К помощи также присоединяются предприятия города Кирова и области и благотворительные организации, которые напрямую обращаются к координатору благотворительного проекта в Кировский центр социальной помощи семье и детям.

Фото kirovreg.ru