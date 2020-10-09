За отсутствие маски – штраф. Для физлиц и организаций

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области со 2 по 8 октября

Покупателям без масок отказывать в обслуживании. С таким призывом обратились к кировским предпринимателям представители правоохранительных органов.

К введённым ограничениям – отнестись ответственно

– Если посетитель не хочет надевать маску, то – отказывать ему в обслуживании на кассе. Ответственность за посетителей без масок несут руководители предприятий и организаций. Эти требования также распространяются и на общественный транспорт, – сказал в ходе «круглого стола» в Вятской торгово-промышленной палате начальник отдела организации применения административного законодательства УОООП УМВД России по Кировской области Алексей Леванов.

Темой разговора стало «Усиление предприятиями торговли и общепита профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции». Помимо УМВД, участниками встречи стали представители Роспотребнадзора, минэкономразвития, а также предприятий сферы торговли и общепита. Собравшиеся поддержали необходимость отнестись к введённым ограничениям в регионе более ответственно: носить защитные маски в общественном транспорте, магазинах, аптеках, медучреждениях и на территории любых организаций, деятельность которых не приостановлена, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки кожным антисептиком.

Несоблюдение этих правил подразумевает административную ответственность не только для должностных и юридических лиц, но и граждан. Напомним, размер штрафа для физических лиц составляет до 30 тыс. рублей; для организаций – до 300 тысяч. В случае повторного нарушения сумма может вырасти до 1 миллиона с приостановлением деятельности. Эти меры полиция уже начала применять к предприятиям и жителям Кировской области. На сегодняшний день правоохранителями составлено более 3 тысяч административных протоколов за нарушение санитарных правил.

Количество тестов на COVID-19 увеличено

О необходимости ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих говорит и ежедневная статистика заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Кировской области объём исследований на вирус в последние дни значительно увеличен, сообщили в региональном минздраве. Если в августе за сутки делали около 2 тысяч исследований, то сейчас ежедневно выполняется более 5 тысяч тестов. Исследования на COVID-19 (по показаниям лечащих врачей) проводят лаборатории Инфекционной клинической больницы, Кировской областной клинической больницы, Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области, Централизованная клинико-диагностическая лаборатория.

В региональном ведомстве отметили, что, с учётом высокого качества проводимых тестов, всем им присвоен статус референсных. Это значит, что положительные результаты исследований не требуют реэкспертизы.

Кроме того, по информации министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, в столице региона ежедневно работают 45 бригад скорой медицинской помощи. На сегодняшний день принято решение об увеличении количества бригад скорой медицинской помощи до 50-ти. Неотложную помощь пациентам оказывает 21 бригада неотложной службы при городских поликлиниках, дополнительно организована работа ещё 22 бригад. Таким образом, в городе Кирове работают 43 мобильные бригады неотложной службы при поликлиниках.

Населённые пункты, куда впервые пришёл Интернет

В сегодняшних условиях необходимость использования в работе современных технологий становится очевиднее – в медицине, обучении и других сферах жизни. С 1 октября в регионе началось предоставление услуг доступа к сети Интернет социально значимым объектам Кировской области, подключённым к сети в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

– Без обеспечения технической возможности передачи данных сегодня нельзя говорить о развитии дистанционного образования, телемедицины, каких бы то ни было электронных сервисов. Именно поэтому реализация проекта находится под особым контролем как правительства региона, так и лично губернатора Кировской области Игоря Васильева, – прокомментировал первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов.

Всего в рамках проекта в этом году было подключено 466 социально значимых объектов: 131 орган власти в муниципальных образованиях Кировской области, 154 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пункта, 156 образовательных учреждений, 25 пожарных частей.

– Более 97% подключений будет реализовано по волоконно-оптическим линиям связи, что гарантирует высокую стабильность передачи данных, – подчеркнул и. о. министра информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих. – Важно, что в рамках реализации данного проекта 283 населенных пункта Кировской области доступ к проводному интернету получат впервые.

В школах могут появиться классы киберспорта

Город Киров может стать местом проведения финала всероссийских соревнований по киберспорту. Перспективу проведения такого мероприятия на днях обсудили в правительстве региона. Здесь прошла рабочая встреча губернатора Игоря Васильева с главой Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом.

– Наша встреча даёт отсчёт очередному этапу развития киберспорта в Кировской области, – отметил Игорь Владимирович. – Данное направление развивается у нас всего 7 лет, однако оно уже стало очень востребованным и пользуется большой популярностью среди молодого поколения.

Глава региона напомнил, что с 2014 года проводятся финалы Кубка Кирова по киберспорту, а в 2015-м состоялся первый междугородний турнир (с участием 250 киберспортсменов). Вообще, как подчеркнул губернатор, у киберспорта в вятском крае – хорошие перспективы. Направление даёт новые возможности для воспитания поколения профессиональных спортсменов, которые составят достойную конкуренцию на соревнованиях не только областного, но и мирового уровня.

Кстати, финал Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги может пройти на Вятке уже в ближайшем будущем. Кроме того, как отметил Игорь Васильев, на заседании рабочей группы Госсовета по образованию он выступит с предложением ввести классы киберспорта в школах полного дня в Кировской области.

Самый креативный – восьмиклассник из Кирова

В продолжение темы – хорошая новость об успехах вятского школьника, ставшего победителем международного конкурса по креативному программированию. Ученик детского технопарка «Кванториум» Агзам Арасланов занял первое место в международной Scratch-олимпиаде. Результат кировчанина – 96 баллов из 100. Олимпиада проходила в онлайн-режиме, полностью на английском языке.

– Я выбрал тему «Будущее разведки и охраны мирового океана», – рассказал Агзам. – Решил сделать игру под названием «Спаси рыб». Она предлагает поработать мусорщиком, очищая океан и спасая морских обитателей. Участие в олимпиаде позволило мне померяться силами в программировании с ребятами из других стран, оценить свои знания и возможности.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, восьмиклассник занимается в кировском «Кванториуме» с момента открытия и искренне благодарит за высокий результат на олимпиаде своего наставника Марию Ермолину и первого преподавателя – Александра Шаверина, который разглядел его способности и посоветовал молодому человеку заняться программированием.

Стоит напомнить, что детские технопарки «Кванториум» открыты в трёх городах Кировской области – Омутнинске, Кирово-Чепецке и Кирове. Базовым форматом образовательного процесса, который стал возможен благодаря нацпроекту «Образование», в детских технопарках является проектная деятельность.

На снимке: носить защитные маски необходимо в общественном транспорте, магазинах, аптеках, медучреждениях и на территории любых организаций.