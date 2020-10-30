За повторное нарушение масочного режима – штраф до 50 тысяч рублей

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 23 по 29 октября.

В регионе установлены временные ограничения на работу заведений общепита. Согласно постановлению правительства Кировской области кафе, рестораны и столовые теперь не могут принимать посетителей с 23 часов до 6 утра.

Соответствующее изменение внесено в постановление «О введении ограничительных мероприятий». Оно принято по рекомендации Роспотребнадзора. При этом мера не распространяется на услуги доставки и продажу товаров на вынос. Кроме того, продолжают работу столовые на предприятиях, где организовано питание для сотрудников, занятых в ночную смену, а также точки питания на вокзалах (авто- и железнодорожном), в здании аэропорта, в границах придорожных полос общего пользования.

Помимо общепита, запрет на работу в ночное время установлен для театров, концертных и развлекательных учреждений. Все спектакли, представления и концерты должны заканчиваться строго до 23-00.

В лифт – только в маске

Продолжает действовать в области и масочный режим. На минувшей неделе он стал строже. Надевать индивидуальные средства защиты необходимо во всех местах массового пребывания людей. Теперь к магазинам и общественному транспорту добавлены парковки и лифты, где все также должны быть в маске.

В правительстве региона напомнили о том, что нарушителям режима грозят санкции. Согласно статье 20.6.1 КоАП РФ за отсутствие индивидуального средства защиты на гражданина представителями органов внутренних дел может быть наложен штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Повторное нарушение обойдётся дороже – от 15 до 50 тыс. рублей. Что касается организаций, то для них штрафы могут составить от 300 тыс. до 1 млн рублей (в случае повторного нарушения). Кроме того, работа организации может быть вообще приостановлена.

Первые пациенты центра ядерной медицины

На фоне пандемии в регионе не останавливается помощь гражданам с другими заболеваниями. Так, недавно открытый Кировский центр ядерной медицины начал приём первых пациентов. Новый вид обследования, которое можно пройти здесь, позволяет специалистам поставить более точный диагноз, а также проконтролировать и вовремя скорректировать ход лечения.

Как напомнили в пресс-центре правительства, пройти исследование в центре бесплатно (в рамках обязательного медицинского страхования) жители региона могут по направлению врача-онколога поликлиники Центра онкологии или врача-гематолога поликлиники Кировской областной клинической больницы. Пациентам из других регионов нужно взять направление по форме 057-У у лечащего врача по месту жительства.

– Открытие в условиях пандемии такого современного центра в рамках частного государственного партнёрства в одной из самых сложных сфер – онкологии – очень важно, – ранее отмечал губернатор Игорь Васильев. – В этом мы видим очевидный плюс для жителей области, соседних регионов и для страны в целом. Это именно то, на что направлен нацпроект «Здравоохранение», инициированный президентом Владимиром Путиным.

«Всё сделано с нуля»

К слову, преобразования в рамках национального проекта продолжаются. Ещё одно свидетельство этого – масштабная реконструкция, проведённая в детской областной больнице. Здесь отремонтированы помещения нового операционного блока.

Всё сделано с нуля, подчёркивают в региональном минздраве. Бывшие врачебные кабинеты перестроены в предоперационную, операционный зал, палату пробуждения и наркозную комнату. В ходе работ отремонтированы полы и потолки, стены отделаны безопасными материалами, заменены светильники и установлены автоматические двери. По словам главного врача Кировской областной детской клинической больницы Натальи Муратовой, перепланировка и ремонт произведены в соответствии с государственными стандартами гигиены и безопасности.

Как отметил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, открытие новой операционной проводится в рамках масштабного преобразования детской областной больницы. На его первом этапе была проведена модернизация поликлиники и построен переход, соединяющий со стационаром. В ходе второго этапа проводится реконструкция стационара, включающая надстройку трёх этажей над одним из корпусов и возведение перехода к другим стационарным отделениям.

Кто в десятке лучших муниципалитетов региона

Происходящие в регионе изменения – не столько в медицине, сколько в других сферах жизни – недавно были проанализированы правительством региона. Оценку эффективности деятельности местного самоуправления (как городских округов, так и муниципальных районов) за 2019 год проводили в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В итоге в области определена десятка лучших муниципалитетов. В тройке лидеров – Кирово-Чепецкий район, город Кирово-Чепецк и Немский район. Затем по рейтингу следуют город Киров, Верхошижемский район, ЗАТО Первомайский, Яранский район, Даровской район, Пижанский район и город Слободской.

Оценка проводилась по таким параметрам, как развитие экономики, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, физическая культура и спорт, культура, жилищное строительство и обеспечение граждан жильём, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности… Всего проанализировано 60 показателей.

К холодному времени года готовы

Также одно из важных направлений работы муниципалитетов, особенно осенью – подготовка объектов электроэнергетики к зиме. На сегодняшний день, как рассказали в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области, к наступлению холодного и снежного времени всё полностью готово. Аварийный запас оборудования и материалов укомплектован на 100%. АО «Горэлектросеть» выдан паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов.

– По состоянию на сегодня всеми предприятиями «большой энергетики» в полном объёме выполнен ремонт энергооборудования. На кировских ТЭЦ создан запас топлива выше нормативного, – заверили в региональном министерстве.

Как ранее отмечал губернатор Игорь Васильев, прохождение отопительного сезона требует взаимодействия органов исполнительной власти региона, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций. В Кировской области ситуация с теплом находится на постоянном контроле правительства региона.

Самозанятых – больше 4 тысяч

Ну и о цифрах недели. 4264 жителя региона приняли решение стать самозанятыми. Они уже получили соответствующий статус для ведения предпринимательской деятельности и уплаты налогов по сниженной ставке.

– Граждане, относящиеся к категории самозанятых, платят 4% с дохода при предоставлении услуг (выполнении работ) физическим лицам и 6% с дохода от исполнения договоров с юридическими лицами, – напомнили в региональном министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства. – К тому же самозанятые освобождены от уплаты обязательных страховых взносов и использования онлайн-касс.

Предусмотрена и финансовая поддержка для таких предпринимателей. С 1 ноября в центре «Мой бизнес» самозанятые Кировской области могут получить льготный заём до полумиллиона рублей на развитие своего дела. Кроме того, центр может выступить поручителем перед коммерческими банками. Рассматриваются и другие формы поддержки самозанятых.

На снимке: соблюдение масочного режима – эффективная возможность остановить распространение инфекции.

Фото Александра ПАПЫРИНА.