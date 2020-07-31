Предпенсионеры – эта категория граждан появилась в нашей стране с момента вступления в силу пенсионной реформы 2019 года. Так называют людей, которым осталось до выхода на пенсию (в том числе и досрочную) не более пяти лет.

Важна взаимосвязь всех структур

Как показывает статистика, в Кировской области в прошлом году насчитывалось более 37 тысяч таких граждан. В том числе в Кирове – более 17 тысяч. При этом далеко не все из них хорошо представляют свои права, знают о льготах, которые им положены. Исправить этот серьёзный пробел, социально защитить граждан предпенсионного возраста и призваны два проекта «За права предпенсионеров» и «Правовая защита предпенсионеров», которые стали победителями грантовых конкурсов.

– Реализация грантовых проектов на территории Кировской области начинается. И мне вдвойне приятно, что этот старт социально значимых проектов в регионе мы даём на площадке Федерации профсоюзных организаций Кировской области – организации, которую мне было доверено возглавлять последние три года, – заметил в своем приветственном слове заместитель председателя правительства региона Роман Береснев. – Я очень надеюсь, что проекты, которые презентованы, получат свое достойное воплощение на территории муниципальных образований, на территориях нашего местного самоуправления.

Поздравляя всех с началом реализации этих социально значимых проектов, хочу пожелать нам всем плодотворной работы. Потому что очень важна качественная взаимосвязь всех структур – органов власти, органов местного самоуправления, представителей фондов и общественных организаций. Со своей стороны постараюсь сделать всё, чтобы и этот год был успешным в плане реализации поставленных социально ориентированных задач, которые будут реализованы на территории региона, и в следующем году у нас были все необходимые возможности для успешной работы, чтобы социально значимые некоммерческие организации поддерживались со стороны государства и дальше.

Учиться не поздно никогда

В условиях поэтапного повышения пенсионного возраста особое внимание уделяется сохранению социальной защищённости работающих граждан предпенсионного возраста. Реализация мер, направленных на поддержку предпенсионеров, осуществляется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Демография». В их число входит проведение диспансеризации и профилактических осмотров, оказание специализированной медицинской помощи, персональное обучение предпенсионеров и содействие их занятости. Такая учёба организуется по самым разным, в том числе по самым востребованным на рынке труда профессиям. В настоящее время уже завершили обучение по направлениям органов службы занятости более 2500 граждан старше 50 лет. Все они получили возможность реализовать свой трудовой потенциал в условиях внедрения новых технологий.

Проект «За права предпенсионеров» реализуется при поддержке правительства Кировской области в рамках регионального конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций. Второй проект «Правовая защита предпенсионеров» поддержан Фондом президентских грантов. При этом основная цель обоих проектов поддержки, в общем-то, одна – повышение информированности старшего поколения об их правах и доступных льготах, а также реализация на практике механизмов правовой защиты пожилых людей.

Регулярными отныне станут выезды специалистов Федерации профсоюзов в трудовые коллективы, встречи с жителями и профактивом муниципалитетов области. Активно помогут с информационным освещением программы и волонтёры.

Кроме того, в рамках проектов в профсоюзах уже начала работу «горячая линия». По телефону (8332) 27-03-05 жители региона смогут получить бесплатную юридическую помощь.

Фото kirovreg.ru