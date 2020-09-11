За 8 месяцев года в регионе родились 7070 детей

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 4 по 10 сентября

Сентябрь – время не только завершения очередного дорожно-строительного сезона, но и начала подготовки к следующему. Как напоминает пресс-центр правительства области,

до конца текущего года все участники национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны определить перечень работ на следующий год.

Дороги, которые мы выбираем

Для этого будут проведены публичные слушания, в которых, конечно, примут участие и местные жители. Они определят приоритетные для ремонта участки, а также назовут улицы, которые стоит включить в перечень в случае выделения дополнительных средств или экономии.

– Публичные слушания необходимы для совместной выработки концептуальных подходов к реализации дорожного нацпроекта. На них обсуждаются проблемные вопросы, ставятся задачи и намечаются планы на будущий год, – отметил председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Так, опрос местных жителей уже ведётся в Кирово-Чепецке: администрация города сформировала предварительный список дорог, которые предлагается отремонтировать в 2021 году. Перечень опубликован на официальной странице города в социальных сетях: там также можно проголосовать за конкретные участки. Предварительный объём работ на будущий год уже определён в городе Слободском.

Оштрафован «автор» незаконной свалки

И ещё – о неравнодушных гражданах. Благодаря их сигналу удалось выявить факт незаконного сброса отходов в Кильмезском районе. Здесь водитель из соседнего региона привлечён к ответственности за мусор, оставленный на прилегающей территории закрытой свалки бытовых отходов вблизи д. Зимник.

Факт был выявлен специалистами областного природоохранного центра, подведомственного учреждения министерства охраны окружающей среды Кировской области. После изучения обращения граждан удалось установить: житель Удмуртской Республики, торговавший на рынке в пгт. Кильмезь, после завершения распродажи все свои отходы (ящики, коробки, бумагу, полиэтилен и прочую тару) вывалил в неположенном месте.

Водитель автомобиля, совершивший сброс, привлечён к административной ответственности и заплатит штраф.

– Это уже не первый случай, когда жители соседнего региона привлекаются к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения на территории Кильмезского района, – отметили в министерстве.

Полигон в Осинцах: запрет на работу подтверждён

Тем временем Арбитражный суд Кировской области в очередной раз подтвердил запрет на работу полигона в Осинцах – отказал ООО «Центральный полигон» в снятии обеспечительных мер.

Как уже сообщала «КП», ранее Арбитражный суд нашего региона выносил решение об отмене разрешения на ввод в эксплуатацию полигона у д. Осинцы. Несмотря на это, ООО «Центральный полигон» 28 июля 2020 года вновь получил разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объекта.

Данные разрешения были получены вопреки логике решений Арбитражного суда Кировской области, но формально они позволяли эксплуатировать полигон. У министерства охраны окружающей среды Кировской области возникли сомнения в законности вновь выданных разрешений. Поэтому региональное министерство охраны окружающей среды направило ходатайство в суд о принятии обеспечительных мер в отношении полигона в Осинцах. Арбитражный суд Кировской области удовлетворил ходатайство. Но ООО «Центральный полигон» обратилось в суд за отменой принятых мер.

В минувшую среду Арбитражный суд Кировской области отказал ООО «Центральный полигон» в снятии обеспечительных мер. Таким образом, в очередной раз суд подтвердил запрет на работу полигона в Осинцах.

Свадеб больше, разводов меньше

Областное министерство юстиции в начале осени подвело итоги работы вятских отделов ЗАГС за январь – август 2020 года. За это время зарегистрировано более 27 тыс. актов гражданского состояния. Среди них 70 актов об усыновлении (удочерении), 1333 – об установлении отцовства, 283 – о перемене имени. За этот год в Кировской области родилось 7070 детей, в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 7676 актов о рождении. Так, в августе 2020 года больше всего детей появилось на свет в городе Кирове (551 человек) и Кирово-Чепецке (61 человек).

За восемь месяцев 2020 года в брак вступили 3673 пары, что на 682 пары меньше аналогичного периода прошлого года. Как и в предыдущие годы, свадебный сезон пришёлся на летний период: в месяц регистрировалось от 500 до 1000 пар. Всего за лето 2020 года (с июня по август) свадьбу сыграли 2084 пары. Летом 2019 года свадеб было чуть больше: зарегистрировано 2528 актов о заключении брака. Как отмечают эксперты, многие пары решили отложить свадебное торжество на будущий год в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Наибольшее количество браков в августе зарегистрировано в Кирове (448 пар) и Кирово-Чепецке (61 пара).

Что касается разводов, то в этом году их меньше, чем было в 2019-м. Так, за январь–август 2020 года брак расторгли 2936 пар, в 2019-м – 3 300 пар.

На выставку с подшефным 3 «в»

Губернатор Игорь Васильев вместе со своим подшефным 3 «В» классом средней школы № 26 посетил Музей воинской славы в городе Кирове. Здесь для гостей провели экскурсию по экспозиции, разделы которой посвящены героям Великой Отечественной войны; воинам, отдавшим свой долг в Афганистане, на Северном Кавказе, в других «горячих» точках.

– Вятский край дал много талантливых военачальников, среди них есть маршалы и генералы, – рассказал школьникам глава региона. – С первых дней кировские заводы стали переводить свою продукцию из «мирного» формата в боевой. В Киров в годы войны было эвакуировано несколько крупных предприятий.

Школьники остались довольны экскурсией. А классный руководитель 3 «В» класса Ольга Семукова рассказала, что ребята всегда с нетерпением ждут прихода своего наставника в школу.

– Сейчас дети очень хотят сходить на экскурсию на молокозавод, которая не состоялась у нас в конце прошлого учебного года, – сказала учительница. – Что касается сегодняшней экскурсии, то она была очень познавательная и интересная, дети задавали много вопросов, с удовольствием фотографировали экспонаты и очень внимательно слушали экскурсовода.

Гриновский дом – в областной собственности

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин подписал распоряжение о принятии в собственность Кировской области здания, расположенного по адресу: ул. Володарского, 44. В настоящее время в нём работает музей писателя Александра Грина, являющийся отделом Кировского областного краеведческого музея. Ранее здание находилось в федеральной собственности.

Передача в собственность области – плановая процедура. Реставрационные работы здания включены в план мероприятий к 650-летию города Кирова. Их проведение намечено на 2024 год. Чтобы регион имел право проводить работы на объекте культурного наследия, здание передаётся в областную собственность.

В планах музея – не только провести ремонт здания, но и воссоздать рядом с ним уголок старой Вятки со своей особой атмосферой.