Звёзды баскетбола — о Кирове: здорово, что сохранили историю

Под впечатлением от визита в областной центр остались известные российские баскетболисты Сергей Ильин, руководитель Центра физической культуры и спорта АНО «Опора нации», и Евгений Невмержицкий, победитель международного «Турнира четырёх наций» в Китае, бронзовый призёр Всемирных корпоративных игр — 2010, участник финального этапа Adidas League 4×4.

В Киров они приехали из Москвы, чтобы встретиться с местными спортсменами в рамках всероссийского проекта «Диалог на равных». А заодно прогулялись по городу в сопровождении сотрудника туристско-информационного центра Кировской области.

Рассказывает Екатерина Руднева: