Звёзды баскетбола — о Кирове: здорово, что сохранили историю

Под впечатлением от визита в областной центр остались известные российские баскетболисты Сергей Ильин, руководитель Центра физической культуры и спорта АНО «Опора нации», и Евгений Невмержицкий, победитель международного «Турнира четырёх наций» в Китае, бронзовый призёр Всемирных корпоративных игр — 2010, участник финального этапа Adidas League 4×4.
В Киров они приехали из Москвы, чтобы встретиться с местными спортсменами в рамках всероссийского проекта «Диалог на равных». А заодно прогулялись по городу в сопровождении сотрудника туристско-информационного центра Кировской области.
Рассказывает Екатерина Руднева:
— В ходе экскурсии мы взглянули на впечатляющий жителей и гостей города дом-музей Н.Н. Хохрякова, прошли по улице Спасской, Александровскому саду и набережной Грина, побывали у Вечного огня и на смотровой площадке, откуда открывается вид на Трифонов Успенский монастырь. Гости отметили, что в отличном виде сохранены исторические памятники города, что их удивило, как старина здесь сочетается с новыми постройками.
После прогулки по историческому центру спортсмены отправились на экскурсию по легкоатлетическому манежу «Вересники», а затем посетили туристско-информационный центр, где, конечно, купили на память вятские сувениры.