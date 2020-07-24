В областном правительстве состоялось рабочее совещание органов исполнительной власти региона совместно с Ассоциациией «Совет муниципальных образований Кировской области». Оно прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством зампреда правительства Романа Береснева и было посвящено реализации национальных проектов в социальной сфере.

Центральной частью мероприятия стали выступления первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова и министра здравоохранения региона Андрея Черняева.

Задачи, поставленные президентом

Как рассказал Дмитрий Курдюмов, накануне президент страны Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Июльский указ определяет пять национальных целей развития страны вместо девяти из предыдущего майского указа от 2018 года. Первой и основной целью обозначены сохранение населения, здоровье и благополучие людей.

В рамках этой национальной цели президент определил важные целевые показатели: обеспечение устойчивого роста численности населения страны, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.

– Здоровьесбережение остаётся основной из национальных целей. Нам с вами предстоит масштабная работа. В следующем году продолжится развитие сети учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь – строительство ФАПов и врачебных амбулаторий. Но недостаточно их только построить. Необходимо обеспечить регулярное транспортное сообщение, логистику, привлекать медицинские кадры, в том числе за счёт предоставления служебного жилья, выстроить взаимодействие с работодателями по проведению диспансеризации на вверенной вам территории, – обратился первый зампред к главам муниципальных образований.

О списке лекарств для федеральных льготников

Также Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что по поручению президента были внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие расширение списка лекарственных препаратов для федеральных льготников до объёма не менее перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это значит, что со следующего года количество лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию увеличится до 758, то есть практически в два раза.

– Это большой прорыв, и эти нововведения нужно донести до каждого человека, имеющего право быть обеспеченным лекарственными препаратами в натуральной форме. Необходимо объяснить льготникам, что не нужно менять право на получение лекарства на денежную компенсацию. Это здоровье жителей региона, и мы будем смотреть, как построена работа в каждом районе области и какая есть динамика. Сейчас мы проходим непростой период распространения новой коронавирусной инфекции, и на вас лежит задача по соблюдению на вверенных вам территориях всех рекомендаций Роспотребнадзора, принятых на заседаниях штаба под руководством губернатора Игоря Васильева, – отметил первый зампред.

«Здравоохранение»: что уже сделано

С докладом об итогах реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году и планах на текущий год выступил министр Андрей Черняев. Он сообщил, что в Кировской области реализуется семь федеральных проектов, которые предусматривают программы борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, расширение кадрового потенциала сферы и дальнейшую цифровизацию отрасли. Ключевой задачей всех мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» является снижение уровня смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения региона.

Так, в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» продолжается оснащение Центра онкологии и медицинской радиологии. В 2019 году установлено 30 единиц оборудования, в том числе аппарат МРТ, линейный ускоритель для проведения лучевой терапии, аппараты УЗИ, маммограф, видеоэндоскопическая стойка, оборудование для проведения гистологических исследований. Проведена централизация прижизненных гистологических исследований на базе Центра онкологии и медицинской радиологии, что значительно сократило сроки и повысило качество диагностики. Централизация онкоцитологии на базе онкоцентра уже позволила на 50% снизить смертность женщин от рака шейки матки.

В 2020 году для онкологической службы запланировано приобретение 79 единиц оборудования, из которых 38 уже поступило. С 1 июля начал работу первый из шести Центров амбулаторной онкологической помощи на базе Кировского клинико-диагностического центра. Здесь организована работа дневного стационара для проведения химиотерапии пациентам прикреплённой территории и близлежащих районов.

В настоящее время дорабатывается онкологическая программа системы поддержки принятия врачебных решений. В случае если человеку будет поставлен диагноз или подозрение на него, искусственный интеллект будет отслеживать пациента и информировать лечащего врача о необходимости контроля.

Медицина – детям

Особое внимание уделено развитию детского здравоохранения. Проводится масштабная работа по оснащению современным оборудованием детских поликлиник. В 2019 году в учреждения здравоохранения области, оказывающие медицинскую помощь детям, приобретено 36 единиц медицинского оборудования, в том числе 6 рентгеновских цифровых аппаратов, 3 лор-комбайна, 5 аппаратов УЗИ и другое. В 2020 году запланировано приобретение 31 единицы медицинского оборудования, из которых 20 уже поступили, в том числе компьютерный томограф и цифровые стационарные рентгеновские аппараты.

О кадрах

Комплексная работа проводится по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

– Сейчас мы восстанавливаем сеть филиалов Кировского медицинского колледжа в районах области, увеличены контрольные цифры приёма. Началась подготовка средних медицинских работников в Омутнинске и Санчурске, в ближайших планах организовать эту работу в Советске, Зуевке, Лузе, Яранске и Сосновке, – сообщил Дмитрий Курдюмов. – Главам районов вместе с главными врачами и региональным министерством здравоохранения необходимо планировать обучение среднего медицинского персонала и возвращение их обратно на малую родину.

Кроме того…

О ситуации на рынке труда муниципальных образований Кировской области в ходе совещания рассказал начальник управления государственной службы занятости региона Руслан Бондарчук. Он отметил, что в текущем году ситуация на региональном рынке труда развивалась в условиях действия режима ограничительных мероприятий, что существенно повлияло на динамику показателей безработицы.