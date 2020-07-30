Здравствуйте, я самозанятый

С 1 июля все регионы России получили право вводить специальный налоговый режим для тех, кто всё делает сам, без работодателя, – для самозанятых. Кировская область его тоже ввела. Режим призван вывести из тени тех, кто работает на себя и не платит налоги, потому что это тяжело.

«Новый налоговый режим рассчитан на нянь, репетиторов, водителей, программистов, кондитеров и всех тех, кто «трудится на себя». Применение нового режима в случае сдачи квартиры в аренду особенно выгодно – самозанятые уплатят налог в размере 4 процентов, а не по ставке 13 процентов. Подавать декларацию в налоговую службу им не нужно», – сообщает «Российская газета».

Что ждёт тех, кто начнёт платить налог на профессиональный доход (НПД)? Об этом рассказали в министерстве экономики и развития предпринимательства Кировской области.

Зачем нам новый налог

Налог на профессиональный доход является экспериментальным налоговым режимом, его начали применяться с 1 января 2019 года в Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Спустя год к эксперименту присоединились ещё 19 регионов Российской Федерации. В апреле2020 года в федеральное законодательство внесли изменения, и все остальные субъекты Российской Федерации, в том числе Кировская область, получили право ввести этот налоговый режим.

Что же интересного предлагает налоговый режим для самозанятых? Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наёмных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. Такие ставки зафиксированы до 2028 года.

Он освобождает от уплаты обязательных страховых взносов и использования онлайн-касс. Кроме того, его можно совмещать с работой по трудовому договору. Зарплата по основному месту работы не будет учитываться при расчёте налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается.

При применении НПД нет нужды предоставлять декларацию, поскольку учёт доходов ведётся автоматически в мобильном приложении «Мой налог». Также в приложении автоматом рассчитывается налог к уплате.

Ещё одно новшество: для тех, кто только регистрируется в качестве самозанятых, предусмотрен стартовый налоговый капитал (10 тысяч рублей) и – в рамках поручения президента – дополнительный налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 рублей.

Он предоставляется автоматически и может быть использован для уплаты будущих налогов. Вычет начислят всем самозанятым, которые зарегистрируются в таком статусе до конца 2020 года.

Важно тем, чья деятельность привязана к определённому сезону: налог уплачивается с фактически полученных доходов. Если у самозанятого не было выручки, то платить не придётся. Однако есть и ограничение: максимальный доход в год — 2,4 млн рублей.

Кто может применять НПД

Переходить на НПД никто не обязан, это ваше право. Это могутделать физические лица – граждане Российской Федерации и других государств ЕАЭС, а также индивидуальные предприниматели, не имеющие наёмных работников по трудовому договору.

По официальным сведениям, достоинства налогового режима уже оценили более 760 тысяч россиян. Свыше половины из них прежде не декларировали свои доходы и нигде официально не работали.

Что касается Кировской области, то, по данным областного министерства экономики и развития предпринимательства, более 1700 наших жителей стали плательщиками НПД в других регионах. С начала июля в нашей области уже зарегистрировано 883 самозанятых, половина из них – в Кирове.

Кстати, в регионах, где такой режим действует уже второй год, наиболее популярными видами оказались перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, строительство, маркетинг и реклама. В Кирове, как сообщили в городской инспекции ФНС, востребованными стали, помимо пассажирских и грузовых перевозок, косметические услуги на дому, репетиторство и производство кондитерских изделий.

Также НПД применяют при таких видах деятельности, например, как удалённая работа через электронные площадки, продажа продукции собственного производства, фото– и видеосъёмка на заказ, проведение мероприятий и праздников, юридические консультации и ведение бухгалтерии.

НПД можно платить и при осуществлении других видов деятельности, если соблюдаются все условия, предусмотренные Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

По мнению экспертов, этот налоговый режим является одним из самых оптимальных способов ведения бизнеса для граждан с небольшим годовым доходом. Не требуется нанимать бухгалтера – все расчёты проводятся автоматически в приложении. Это выгодно, к примеру, водителям.

– Многие водители хотят попробовать, чтобы заодно и стаж шёл, – рассказали в одной из кировских служб такси.

Как перейти на спецрежим

Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение статуса самозанятого.

Регистрация осуществляется тремя способами:

через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно скачать для платформы Android через магазин приложений Googleplay, а для платформы AppleiPhone и iPad через AppStore (бывалые советуют остерегаться подделок и проверить, что в авторах приложения значится именно ФНС России);

через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещённый на сайте ФНС России;

через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие информационное взаимодействие с ФНС России.

По данным СМИ, ежедневно в статусе самозанятого регистрируются более двух тысяч человек. Ожидается, что потенциально плательщиками налога могут стать несколько миллионов человек.Как говорят эксперты, дешевле только вообще не платить налоги.

Важно

Не вправе применять специальный налоговый режим: