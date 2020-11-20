Золото, а не акробаты: 5 вятских спортсменов стали лучшими на всероссийских соревнованиях

Завершился крупный турнир по спортивной акробатике «Кубок Урала». Он прошёл в Екатеринбурге.

В соревнованиях приняли участие около 400 акробатов из 14 регионов России. Из них 50 воспитанников спортшкол Кирова и Котельнича.

Наши спортсмены не подкачали. Пятеро акробатов стали лучшими — завоевали золотые медали. Всего же представители Кировской области «собрали» 12 медалей, кроме золота ещё — четыре серебряных и три бронзовых.

— Турниры такого уровня требуют от спортсменов качественной подготовки, высокой самоотдачи, собранности и концентрации. На «Кубке Урала» собралась сильная команда Кировской области, об этом говорит не только количество призовых мест, но и число пар, которым чуть-чуть не хватило до ступеней пьедестала. Всероссийские соревнования — это всегда напряженная конкурентная борьба, в которой побеждает сильнейший. Министерство спорта и молодежной политики Кировской области гордится тем, что к таким спортсменам относятся наши земляки, — прокомментировала победу вятских акробатов министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова.

Кстати, этот выезд стал для кировских акробатов первым в этом году.