Зоологический музей Кирова отпраздновал 15-летие

Один из самых молодых муниципальных музеев региона отметил свой юбилей. К дате приурочили открытие выставки, посвящённой зоологам Кировской области (0+). Впрочем, не только она привлечёт внимание посетителей…

Уже неделю сотрудники принимают поздравления — от друзей, известных горожан, представителей власти и старших коллег — Дарвиновского музея, музея МГУ имени Ломоносова… 20 августа зоомузею стукнуло 15. Казалось бы, не слишком солидный, «подростковый», возраст — если не знать, какая огромная работа была проделана за эти годы.

Из истории

Зоологический музей был открыт к 50-летию города Нововятска. Одним из его «отцов-основателей» стал тогдашний мэр Кирова Василий Киселёв. К круглой дате город нашёл деньги, и буквально за три месяца («бегом-бегом») было оборудовано помещение, установлены витрины и открыта первая выставка. На тот момент она полностью состояла из экспонатов частной коллекции.

В 2011 году музей выделили из состава Дома культуры как самостоятельное учреждение. Сегодня у него два выставочных зала, в которых представлены более 1600 экспонатов. Среди них — как известные всем млекопитающие и птицы Кировской области, так и редкие экземпляры со всего света — пумы из Южной Америки, африканские страусы и другие. Недавно появилась и собственная коллекция насекомых — тысячи бабочек и жуков из всех уголков бывшего СССР. Буквально пару месяцев назад руководство музея выкупило её у родственников энтомолога-любителя из Чебоксар Виссариона Лосманова.

— Сейчас у нас столько экспонатов, что даже если в два раза увеличить площадь, мы её мгновенно заполним, — говорит Владимир Сотников, орнитолог, первый заведующий, а сегодня — главный хранитель фондов МБУ «Кировский городской зоологический музей». Именно его домашняя коллекция птиц 15 лет назад легла в основу постоянной экспозиции музея. Сегодня она является третьей по величине и значимости в России и постоянно пополняется. Все птицы, представленные здесь, обитают или когда-либо встречались на территории Кировской области. Разнообразие фауны с каждым годом растёт — в этом плане на орнитологов «работает» меняющийся климат.

76 новых видов птиц — за 40 лет

— В 1985 году, когда я пришёл работать в краеведческий музей, список птиц Кировской области насчитывал 236 видов, — рассказывает Владимир Сотников. — На данный момент у нас уже 312 видов.

По словам главного хранителя фондов, новые виды птиц приходят в наш регион из Сибири, Западной Европы и с юга. Расширению фауны во многом способствует осветление лесов: на месте вырубленных хвойных деревьев вырастают широколиственные.

— Вырубки зарастают не ёлками, а осинами, берёзами, липами — и к нам приходят новые виды. С запада распространился чёрный дрозд, уже заселил всю область, черноголовая гаечка. С юга пришла чайка-хохотунья, барабинская чайка, орёл-карлик, орёл-могильник — это степные виды, и они уже живут у нас. С востока — синехвостка, пёстрый дрозд — сибирские виды. Только с севера уже никто не может к нам прийти, напротив, с потеплением климата некоторые виды уходят от нас. Так, на территории области перестали гнездиться чернозобая гагарка, лебедь-кликун — северные птицы, — говорит Владимир Несторович.

В этом году фауна Кировской области увеличилась на два вида. В наших краях впервые заметили и сфотографировали просянку, обитательницу Средней Азии и Предкавказья, и канадскую казарку.

— Сто с лишним лет назад казарку завезли в Европу из Северной Америки, и она стала парковой птицей, совсем как наши утки. Из-за того, что люди не мешают им жить, казарки размножились в огромном количестве и каждую весну начинают искать, куда бы ещё расширить свой ареал. Вот, объявились и у нас, причём людей не боятся, уже полудомашние.

Пеликан в Малмыже

Есть в экспозиции и весьма необычные для наших широт экземпляры. Например, кудрявый пеликан. В Кировской области эта птица «отмечалась» уже дважды. Первого пеликана добыли в 1955 году под Котельничем и даже сделали чучело, которое много лет хранилось в местном краеведческом музее. А 6-7 лет назад залётный пеликан всё лето прожил на старице Вятки в Малмыжском районе. Впрочем, для орнитологов появление этих птиц — не такая уж и неожиданность.

— Кудрявые пеликаны живут не слишком далеко от Кировской области. У них есть колонии в Астрахани, и весной во время перелёта они вполне могут попасть к нам, — замечает Владимир Сотников.

А вот красивая птица, похожая на утку, но с неприглядным именем — поганка. Другое её название — чомга. Она ведёт стопроцентно водный образ жизни, не может даже взлететь с суши и гнездо своё вьёт на воде — из водорослей, на какой-нибудь плавающей кочке. Питаются чомги только рыбой, отчего их мясо имеет очень специфический вкус.

— Поэтому охотники и прозвали их поганками — они, как те грибы, несъедобные. Мясо чомги пахнет тухлой рыбой, — смеётся Владимир Несторович. — Охотник стреляет, не разбираясь, кто плывёт, потом начинает варить, а там — фуууу!..

Целый стеллаж в выставочном зале в Нововятске занимают совы. Здесь есть самая маленькая сова — воробьиный сычик, филин, ушастая, болотная и даже полярная сова. Последняя в наших широтах появляется нечасто и только зимой — в поисках пищи, когда в тундре бывает «неурожай» мышей и леммингов — её привычной пищи.

В поисках корма полярные совы летят на юг и достигают Кировской области и даже более южных регионов. Но весной они возвращаются обратно — это тундровая птица, которой нужно пространство, в наших лесах гнездиться она не может.

А совы, которых иногда видят (и непременно фотографируют) в городе кировчане — это длиннохвостые неясыти.

— Самый обычный и распространённый вид. Неясыть прилетает в город, когда в лесу начинается бескормица. А в городе пища всегда есть: мыши, крысы, галки, голуби, — говорит Владимир Сотников.

Ночью совы охотятся, а в светлое время суток сами становятся жертвами — средь бела дня на них нападают вороны. Стая ворон вполне способна заклевать бедолагу. Тем не менее поднимать шум и вызывать орнитологов, а то и спасателей не нужно, считает Владимир Несторович:

— Если увидели днём сову, не надо никуда звонить. Если у неё судьбинушка погибнуть, она погибнет, а люди ей не помогут. Попытаетесь снять с дерева — она вам когтями ручки-то попортит.

…Изучением птиц Владимир Сотников занимается много лет. О них — его главный труд — монография «Птицы Кировской области» в четырёх томах и о них он с удовольствием рассказывает посетителям. Он же стал вдохновителем и ещё одной выставки.

Зоологи Вятки — от истоков до наших дней

К юбилею в музее открылась новая — планшетная — выставка. На ней представлены 34 учёных, которые внесли свой вклад в изучение зоологии Кировской области — от истоков до наших дней. От Леонида Круликовского (1864 — 1920 гг.), который занимался коллекционированием бабочек, жуков и моллюсков Вятской губернии буквально с детских лет, до современников — Светланы Кондруховой, старшего научного сотрудника заповедника «Нургуш», автора более 70 научных работ и множества фотографий дикой природы и её обитателей, Сергея Решетникова, энтомолога и ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, чья богатейшая коллекция насекомых не однажды экспонировалась в вятских музеях…

— Идею этой выставки мы вынашивали 15 лет, с момента открытия музея, — рассказала директор Людмила Кошмарюк. — Материал собирали по архивам, библиотекам, беседовали с родственниками и знакомыми учёных. К сожалению, пока готовили экспозицию, случилась утрата — 28 июня ушёл из жизни Вадим Алексеевич Копысов (преподаватель ВятГГУ, исследователь охраняемых территорий области — Медведского бора, Бушковского леса, автор ряда работ по лекарственным растениям и лишайникам Кировской области. — М.Ч.). — 34 персоналии — это лишь первый этап, начало работы, — говорит Владимир Несторович. — Видите пустые папки? Выставка будет пополняться. Молодёжь подрастает, уже есть претенденты, дождёмся, пока у них публикации появятся.

Посетить экспозицию, которая находится в Нововятске, могут группы до пяти человек или одиночные посетители — зоомузей работает с соблюдением всех коронавирусных ограничений.

А мы поздравляем всех сотрудников с юбилеем музея и желаем дальнейшей реализации творческих планов и, конечно, расширения коллекции!

Интересно знать!

Самая тяжёлая птица Кировской области — дрофа. Её вес может достигать 10-12 килограммов. А самый крупный обитатель нашего региона — орлан-белохвост. Размах его крыльев составляет около 2,5 метров.

Главное фото vk.com/zoovyatka43, в тексте — фото автора