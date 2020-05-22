Игорь Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Николая Липатникова

Губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего многолетнего президента Вятской торгово-промышленной палаты, Почётного гражданина Кировской области Николая Липатникова.

Николай Михайлович Липатников родился 18 ноября 1947 года в д. Б. Малышонки Котельничского района Кировской области. Трудовую деятельность начал в 1966 году рабочим дорожно-эксплуатационного участка Кировского горкомхоза, далее электромонтажником конструкторского бюро «Север». В 1966 году поступил в Кировский политехнический институт, который окончил в 1972 году по специальности инженер-строитель. Далее трудился в организациях строительной отрасли региона, на партийной и хозяйственной работе.

— По инициативе Николая Липатникова и при его непосредственном участии в 1993 году была создана Вятская торгово-промышленная палата (в настоящее время Союз «Вятская торгово-промышленная палата»). И до самого последнего времени Николай Михайлович возглавлял её, — отметил Игорь Васильев. — Сейчас в Вятскую ТПП входят свыше 600 субъектов малого, среднего и крупного бизнеса. Среди них — ведущие предприятия машиностроения, химической и топливной промышленности, лесопромышленного и агропромышленного комплексов региона, строительной отрасли и электроэнергетики, учреждения образования и культуры. Союз «Вятская торгово-промышленная палата» занимает одно из ведущих мест в системе территориальных палат Российской Федерации.

Возглавляемая Николаем Михайловичем палата внесла и вносит значительный вклад в развитие предпринимательства г. Кирова и Кировской области, оказывая всестороннее содействие и поддержку предприятиям региона. При активном участии Николая Липатникова значительное развитие в регионе получила конгрессно-выставочная деятельность. Он выступал инициатором ряда важных конгрессно-выставочных мероприятий, получивших статус межрегиональных.

— Николай Михайлович в своей работе уделял большое внимание продвижению продукции кировских товаропроизводителей на межрегиональные и зарубежные рынки, считая, что лучшие товары наших предприятий должны быть известны как в области, так и за ее пределами, — сказал губернатор Игорь Васильев.

Николай Михайлович награждён орденом Почета, Благодарственным письмом Президента РФ В.В. Путина, Благодарственным письмом Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ,

Благодарственным письмом Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, почетным знаком «За заслуги перед г. Кировом», Орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени и др. Имеет знаки отличия ТПП РФ 1 и 2-й степени.

— За многолетнюю трудовую и общественную деятельность на благо родной области в 2018 году Николаю Михайловичу Липатникову было присвоено звание Почётного гражданина Кировской области. Память о выдающемся кировчанине долго будет жить в памяти всех, кто его знал и ценил. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, — подытожил Игорь Васильев.

Коллектив редакции газеты «Кировская правда» выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Михайловича Липатникова.