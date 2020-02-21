Игорь Васильев: «Мы всегда помним, что вы сделали для нас»

— За плечами у каждого из собравшихся — долгая и не самая простая жизнь. Но рукопожатие у всех крепкое! — отметил губернатор после церемонии.

Участниками торжественного награждения стали 10 человек, которым уже за девяносто: ветераны, прошедшие Московскую, Сталинградскую, Курскую битвы, защитники Ленинграда, представители партизанского движения, борцы с националистическими бандами на освобождённых территориях. Моряков и соловецких юнг представлял Евгений Севастьянович Жуйков, тружеников тыла — работавший фельдшером Семён Алексеевич Зонов (давний автор «Кировской правды»), а также Александр Дмитриевич Глушков, который в военные годы 15-летним подростком пришёл на кожевенный комбинат в п. Вахруши.

Единственная участница церемонии — Анна Гавриловна Борисова. Она фронтовая медсестра. Осуществляла эвакуацию раненых через Волгу во время Сталинградской битвы, а 9 мая 1945-го встретила в Берлине. Как и многие другие советские воины-победители, оставила свою надпись на Бранденбургских воротах. Награждена орденом Красной Звезды, орденом Оте-чественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

А на медали — вятский пистолет-пулемёт…

Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» была учреждена Указом Президента России в июне прошлого года. Награду получат участники боевых действий, работники тыла, жители блокадного Ленинграда, узники лагерей…

На лицевой стороне медали изображён солдат-победитель, стоящий вполоборота. В левой руке у воина — пистолет-пулемёт Шпагина (производившийся в годы войны в Вятских Полянах). Правой рукой солдат пишет на стене Рейхстага слово «Победа!».

Первое награждение медалями в середине января провёл Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге. Сейчас торжественные вручения проходят в субъектах Российской Федерации — от крупных городов до маленьких деревень.

— Именно советский народ, именно Красная Армия выиграла войну, — подчеркнул в ходе мероприятия в правительстве Кировской области губернатор Игорь Васильев. — Не много осталось в живых участников тех тяжёлых событий, но подвиг всех, кто отстоял свободу и независимость Родины, останется в нашей памяти и в памяти грядущих поколений. Мы всегда помним, что вы сделали для нас, для потомков, для нашей страны и всего мира. 75 лет назад вы защитили нас, дали нам возможность жить.

Что маршал Жуков говорил о вятских

Церемония плавно перешла в разговор главы региона и награждённых земляков за чашкой чая. Ветераны делились историями из фронтовой и послевоенной жизни. Вспоминали встречи с интересными людьми. Например, с маршалом Жуковым, тепло отзывавшимся о вятских солдатах и призывавшим кировчан гордиться земляком-военачальником И.С. Коневым.

Обменялись и мнениями о текущем моменте, а также подчеркнули значение встреч с молодёжью для того, чтобы юные поколения россиян узнавали о событиях 1941-1945 годов из первых уст.

— Трудно представить, что мы дожили уже до 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — обратился к собравшимся ветеран Василий Мелихов. — Благодаря нашему государству, правительству, президенту и всему народу мы обладаем сегодня такой мощью наших Вооружённых сил, что больше никогда не допустим повторения страшной войны.

Кроме того, Василий Яковлевич рассказал, что начало Великой Отечественной застало его в Краснодаре. В ряды Красной Армии был призван в 1941-м. Служил в авиации: занимался погрузкой и сопровождением снарядов, а затем стал механиком звена самолёта «Бостон» в черноморской группе войск Закавказского фронта. В годы войны повидать и испытать ему довелось многое, а ещё — выработать внутренний стержень, который, как отмечал в ходе встречи губернатор, чувствуется у каждого из собравшихся за столом ветеранов.