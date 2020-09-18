Игорь Васильев: «Мы должны слышать жителей и решать проблемы»

В региональном правительстве прошло расширенное совещание губернатора с главами муниципалитетов. Среди основных вопросов — подготовка к зиме, социально-экономическое развитие региона, формирование бюджета и организация территориального устройства.

О едином дне голосования

Открывая заседание, Игорь Васильев поблагодарил глав муниципалитетов за организацию и проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

— В Единый день голосования состоялись довыборы глав и депутатов представительных органов районов и поселений, а также выборы представительных органов в четырёх вновь образованных муниципальных округах. По результатам выборов избрано 82 депутата, из них 58 мандатов заняли депутаты, выдвинутые от партии «Единая Россия». Хочу отметить, что правительство области поддерживает совершенствование системы муниципального устройства. Вопрос преобразования муниципальных районов в муниципальные округа — это перспектива развития всей области, — подчеркнул губернатор.

По словам заместителя председателя правительства Романа Береснева, курирующего вопросы внутренней политики, кировчанам в 2021 году предстоит принять участие в выборах депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, районных и городских дум, а в некоторых муниципалитетах предстоит выбрать глав районов и городских округов.

Об отопительном сезоне

Губернатор подчеркнул, что вопросы, больше всего волнующие жителей области, должны компетентно и оперативно решаться. Так, в регионе начинается отопительный сезон, в ряде муниципалитетов тепло уже подаётся в социально значимые объекты.

По словам министра энергетики и ЖКХ Андрея Балдыкова, на 15 сентября готовность жилищного фонда Кировской области к отопительному периоду составила 97%, готовность источников теплоснабжения также составила 97%, тепловые сети региона готовы на 96%, электрические сети — на 99%.

— Создан необходимый запас топлива. Так, в среднем по региону запас дров на котельных составляет 121%, мазута — 134%, торфа — 106%, щепы — 104%. Продолжается поставка каменного угля, к началу отопительного сезона нормативный запас и по этому виду топлива будет создан, — сказал Андрей Балдыков.

О наполнении бюджета

Министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева подчеркнула, что ведомство подготовило проект прогноза социально-экономического развития региона. Впервые на экономические параметры развития оказала влияние эпидемиологическая ситуация. Документ будет вынесен на широкое обсуждение.

Министр финансов Лариса Маковеева подчеркнула, что ситуация с поступлением доходов в бюджеты всех уровней стабилизировалась, но муниципальным образованиям необходимо сосредоточить усилия на выполнении расходных обязательств. Ситуация по исполнению местных бюджетов остаётся на контроле ведомства. Губернатор Игорь Васильев в мае принял решение о выделении 318 млн рублей муниципалитетам в качестве помощи в связи со снижением поступлений. 15 сентября губернатор внёс предложение по выделению еще 250 млн рублей муниципальным образованиям Кировской области.

— В условиях пандемии сократилось количество личных встреч с жителями, поэтому прошу уделить особое внимание взаимодействию с гражданами, общественными группами и организациями, в том числе и через социальные сети, которые являются на сегодняшний день главными инструментами формирования общественного мнения. Мы должны слышать жителей и решать проблемы, — отметил губернатор.

Фото Александра ПАПЫРИНА